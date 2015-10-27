تولید بیش از ۲ میلیون قطعه ماهی زینتی در شهریار

سید حامد امیر آبادی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت های متعدد و بالقوه این شهرستان در حوزه های فرآورده های زراعی، باغی، دامی و طیور اظهار داشت: تولید هشت هزار و ۲۸۴ تن گوشت مرغ، ۲۰ هزار و ۶۲۲ تن تخم مرغ، ۲۵۰ تن گوشت ماهی و دو میلیون و ۸۰۶ هزار قطعه ماهی زینتی از نمونه فعالیت هایی است که از سال ۹۲ تا اوایل سال جاری محقق شده و در صورتجمع بندی آمار ماه های اخیر، این آمار با افزایش هرچه بیشتری نیز همراه خواهد بود.

وی افزود: اعداد و آمار اعلام شده موید توانمندی های ویژه شهریار در عرصه های گوناگون است که با برنامه ریزی مدون و اصولی، امکان ارتقای آن به نحو هر چه مطلوب تری وجود دارد.

امیرآبادی گفت:در حال حاضر یکی از اصلی ترین هدف گذاری های ما در حوزه جهاد کشاورزی، توسعه بهره وری و ارتقای فناوری ها در واحد های دامداری و طیور است تا با تکیه بر آن سطح تولیدات با تقویت هر چه بیشتری همراه شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهریار عنوان کرد:تبدیل ۳۲ واحد دامداری از سنتی به نیمه صنعتی، تجهیز و ارتقای بهره وری ۲۴ واحد دامداری شیری، فعال کردن واحدهای نیمه فعال و غیر فعال پروار بندی، ارتقای فناوری ۱۰ واحد طیور اعم از تجهیزات، ماشین آلات و سیستم های مدیریت و پرورش، بهینه سازی مصرف سوخت برخی از واحدهای طیور با لحاظ کردن عایق بندی، گرمایش، تهویه و اتوماسیون سالن ها، تبدیل تعدادی از واحدهای طیور سنتی به صنعتی، بخشی از فعالیت های انجام شده است که بدون شک در افزایش و توسعه بهره وری این حوزه مثمر ثمر خواهد بود.

امیرآبادی یادآور شد:در عرصه کشاورزی نیز این نگاه و رویکرد در دستور کار قرار دارد به طوری که قادر خواهیم بود با بهره گیری از نهال های پایه رویشی و اصلاح شده، میزان تولید فرآورده های کشاورزی را تا چهار برابر افزایش دهیم.