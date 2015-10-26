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۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۴۷

چهار شهید و دهها زخمی در یورش سعودیها به بازاری در «الجوف» یمن

چهار شهید و دهها زخمی در یورش سعودیها به بازاری در «الجوف» یمن

یورش گسترده جنگنده های رژیم سعودی به بازار «الخمسین» واقع در استان «الجوف» یمن به شهادت چهار نفر و زخمی شدن ده ها نفر دیگر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده های رژیم سعودی امروز دوشنبه بازار «الخمسین» واقع در استان «الجوف» یمن را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله که ساعاتی قبل انجام شد، چهار غیرنظامی شهید و ده ها نفر دیگر به شدت مجروح شدند.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که به دلیل شدید بودن حملات، احتمال افزایش شمار شهدا در این حمله وجود دارد.

از سوی دیگر، مواضع رژیم آل سعود در شهرهای «جیزان» و «عسیر» هدف حملات گسترده ارتش و نیروهای مردمی یمن قرار گرفتند.

این در حالی است که منطقه «الطوال» واقع در شهر مرزی جیزان نیز هدف حملات توپخانه ای گسترده ارتش یمن قرار گرفت.

رسانه های یمنی اعلام کردند که به دنبال این حملات شماری از نظامیان سعودی کشته و تعدادی دیگر به شدت مجروح شدند.

کد مطلب 2950688

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