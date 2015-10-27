وضعیت فرونشست زمین در روستای دیندارلو تشریح شد

طهمورث یوسفی در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه طی سالهای اخیر در دشتهای مختلف کشور به ویژه در دشتهای استان فارس شاهد وقوع گسیختگی زمین بوده ایم، بیان کرد: بالاترین افت سطح ایستابی آب در کشور مربوط به دشتهای استان فارس است و طی گزارشات متعدد، سازمان زمین شناسی به عنوان متولی مطالعات مخاطرات زمین تحقیقات گسترده ای را انجام داده است.

وی ادامه داد: این سازمان با استفاده از مطالعات ژئوفیزیکی و رادار و نصب ابزار دقیق رفتارسنجی و مطالعات آب- زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در نقاط مختلف استان وضعیت فرونشست را بررسی کرده است.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مرکز شیراز( اظهار داشت: ایجاد ترک و تخریب جاده ها و مسیرهای ارتباطی، شکسته شدن خطوط لوله و شریان های حیاتی، آسیب‌دیدگی کانالهای آبرسانی، ترک در پی سازه ها و دیوارهای جدا کننده، تخریب زمینهای کشاورزی و... از جمله مخاطرات ناشی از فرونشست است.

وی گفت: خشکسالی دهه اخیر و برداشت بی رویه آب در سالهای اخیر، گودالها و حفرات بزرگ و تونلهایی در زیر سطح ایجاد کرده اند و رشد این گسیختگیها به سطح به‌ویژه در بخشهای نزدیک به کوهستان و یا جاهایی که رخنمون سنگی نزدیک سطح قرار دارند سبب ایجاد شکاف در سطح می شود و در بخشهای مرکزی دشت تراکم رسوبات، نشست و حرکات قائم به سمت پائین ایجاد می شود.

یوسفی در خصوص وضعیت فرونشست روستای دیندارلوی فسا افزود: جنس خاک در روستای دیندارلو ماسه ای تا سیلتی- رسی و برخی قسمتها تپه های منفرد گراولی – پبلی (خرده سنگی و قلوه سنگی) است بنابراین رسوبات محل روستای دیندارلو نسبت به بخش های جنوبی خود درشت دانه تر بوده و به‌نظر می رسد رسوبات زیر پوشش آبرفتی ریز دانه و ماسه ای این روستا در اعماق بیش از ۱۰ متر یا بیشتر را رسوبات گراولی - پبلی تشکیل می دهند که برخی از بازمانده های این رسوبات گراولی - پبلی (خرده سنگ و قلوه سنگی) به‌صورت تپه های منفرد در محدوده روستا دیده می شود.

وی بیان کرد: طی چند مدت اخیر سازمان زمین شناسی فارس اقدامات و تحقیقات گسترده ای را در رابطه با وضعیت فرونشست در این منطقه انجام داد و در حال حاضر نیز داده هایی به دست آمده است.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مرکز شیراز( ادامه داد: بر این اساس گزارش ژئوفیزیک این منطقه به اتمام رسیده و در حال تلفیق داده های سه دوره این منطقه هستیم.

وی با اشاره به اینکه فرونشست در این منطقه زیاد است، اظهار داشت: ظرف دو ماه آینده گزارش کاملی در خصوص وضعیت فرونشست در این منطقه اعلام می شود.

یوسفی با بیان اینکه بر اساس داده های اولیه نرخ فرونشست در این منطقه در سال ۲۵ سانتی متر بوده، گفت: بر اساس این داده ها پهنای این شکافها در دیندارلو به ۱۰ متر از عمق زمین می رسد.

وی تاکید کرد: بر اساس داده های اولیه دو موضوع برداشتهای بی رویه آب و فعال بودن گسل در منطقه منجر به ایجاد فرونشست شده است.

مدیر مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور(مرکز شیراز( گفت: با توجه به وضعیت فرونشست در منطقه دیندارلوی شهرستان فسا باید ساخت و ساز بر روی این شکافها نباشد در غیر این صورت مشکلات عمده ای برای مردم به وجود می آید.