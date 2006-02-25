اسامي داوران كره اي اعلام شد

به گزارش خبرنگار " مهر" فدراسيون تكواندو كره جنوبي با ارسال نمابري بر تهران اسامي 3 داور اعزامي خود را اعلام كرد. بر همين اساس " پارگ سونگ" ، " چوي سيمن" و " كيونگ هوي كانگ " 3 داور بين المللي كره جنوبي هستند كه در هجدهمين دوره رقابتهاي بين المللي تكواندو جام فجر قضاوت خواهند كرد. همچنين سونگ جونگ يك داور كره اي كه مقيم ژاپن است نيز در اين مسابقات قضاوت خواهد كرد.

ضمن اينكه داوراني از اردن، اسپانيا، چين و ارمنستان نيز به همراه داوران بين المللي كشورمان در جام فجر قضاوت خواهند كرد.