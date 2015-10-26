مشکلات پرتعداد تمرکز را از ملوان گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع پس از دیدار پرسپولیس برابر ملوان که با شکست دو بر صفر تیمش همراه بود، گفت: مشکلات زیادی در ملوان داریم که همین مسئله باعث عدم تمرکز بازیکنان می شود وقتی هم تمرکز نداشته باشیم بازیکنی مثل من توپ را لو می دهد و همان توپ از دست رفته تبدیل به گل برای حریف می شود.

وی ضمن اشاره به مشکلات مالی ملوان افزود: وقتی ۸۰۰ میلیون قرارداد می بندیم تنها ۲۰۰ میلیون گیرمان می آید اگر ما را نمی خواهند بگویند و تعطیل کنیم و برویم سرخانه و زندگی مان.

بازیکن با تجربه ملوان خاطرنشان کرد: من هنوز ۳۰۰ میلیون از سال گذشته ام می خواهم و اگر قرارداد ۲۰۰ میلیونی ببندیم می دانیم که تنها ۲۵ میلیون گیرمان می آید. اگر این روند ادامه داشته باشد حتی ممکن است به لیگ پائین تر سقوط کنیم. ما حتی شوخی است که بگوییم برای سهمیه می جنگیم. مشکل اینجاست که نمی دانیم باشگاه خصوصی است یا دولتی.