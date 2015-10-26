به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین راسخی، دوشنبه شب در جلسه کمیته دانشجویی ۱۳ آبان در دانشگاه آزاد یزد اظهار داشت: علاوه بر استکبارستیزی، اقتصاد مقاومتی نیز از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری است که لازم است برای نشر و تشریح فرمایشات مقام معظم رهبری، ستادهایی با این عناوین در دانشگاه‌ها تشکیل شود.

وی با تاکید بر اینکه جامعه دانشگاهی ما باید با مصادیق استکبار و خوی سلطه گری آمریکا آشنا شوند، بیان کرد: لازم است دقایقی از وقت کلاس‌ها با هماهنگی با اساتید به این مباحث اختصاص یابد تا دانشجویان ما نسبت به سلطه گری‌های آمریکا اطلاعات و آگاهی‌های لازم را کسب کنند.

راسخی همچنین خواستار اعزام دانشجویان مسلط به موضوع استکبارستیزی به مدارس استان یزد شد و افزود: علاوه بر جامعه دانشجویی، جامعه دانش آموزی ما نیز باید با خوی استکباری آمریکا آشنا شوند.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد نیز در این جلسه خواستار حضور گسترده و پررنگ دانشجویان در راهپیمایی ۱۳ آبان شد و افزود: ۱۳ آبان ویژه جامعه دانش آموزی نیست و لازم است همه اقشار جامعه به ویژه دانشجویان در این مراسم حضور داشته باشند.

سعید زارع با اشاره به برپایی راهپیمایی ۱۳ آبان در ۶۰ نقطه از استان یزد، یادآور شد: راهپیمایی امسال یزد در دو مسیر از چهارراه بعثت و میدان آزادی به سمت میدان امیرچخماق انجام می شود.

رئیس دانشگاه آزاد یزد نیز در این جلسه از دانشجویان خواست تا در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال حضوری گسترده داشته باشند و در ترویج فرهنگ شیعه که یکی از شاخص‌های اصلی آن، استکبارستیزی است، انجام وظیفه کنند.

محمدرضا اسلامی عنوان کرد: دانشجویان همواره در راهپیمایی ها حضوری گسترده داشته اند و لازم است برنامه های سیاسی و گفتمان‌ها به دور از برخوردهای شدید و توهین و افترا صورت گیرد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه یزد نیز در این جلسه با اشاره به مصادیقی که در قرآن کریم برای معرفی دشمنان مطرح شده است، اظهار داشت: مصادیق مطرح شده در قرآن کریم در مورد دشمن با آمریکا همخوانی دارد بنابراین بر اساس آموزه های قرآنی، تردیدی نیست که آمریکا دشمن شماره یک ایران و اسلام است.

حجت‌الاسلام متوسل عنوان کرد: تشکل‌های دانشجویی برای معرفی این مصداق بزرگ استکبار و این دشمن بزرگ، از پای ننشینند و با هم افزایی، در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی تلاش کنند.