به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده عصر دوشنبه در جلسه معارفه و نشست خبری با رسانه های گروهی استان اردبیل اضافه کرد: شرایط امتیازی تیم خوب نیست اما ظرفیت این را داریم که در اولین گام از وضعیتی که در هفته های اخیر گرفتار شده ایم، بیرون بیاییم.

وی با تاکید بر اینکه فوتبال قابل پیش بینی نیست و نمی شود از قبل پیش بینی حتی نزدیک به واقعیت داشت، ادامه داد: برخی مواقع تیمی به بحران می رود و زمان می برد تا از این بحران بیرون بیاید و در برخی مواقع نیز یک تیم زود از بحران خارج می شود، البته تاکید می کنم که تیم شهرداری در شرایط بحرانی نیست.

سرمربی تیم شهرداری اردبیل ۲۷ هفته باقی مانده در لیگ دسته یک را فرصت مناسبی برای تمامی تیم های حاضر به منظور تغییر شرایط و بهبود وضعیت فعلی دانست و تصریح کرد: برای آینده تیم شهرداری اردبیل خوشبین هستم، چراکه بازیکنان با انگیزه و با آمادگی مطلوب داریم که می توانند وضعیت فعلی را تغییر دهند.

وی حمایت مجموعه باشگاه و هواداران و مدیران را یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت تیم برشمرد و عنوان کرد: هر تیمی که در فوتبال نتیجه نگیرد از شرایط روحی و روانی آرمانی خارج می شود، بنابراین باید با حمایت همه جانبه بویژه از سوی رسانه های این روند تغییر کند.

احمدزاده با بیان اینکه به اندازه کافی بحران در دوران مربیگری و فوتبال دیده ام، متذکر شد: راهکارهای برون رفت از بحران را نیز به خوبی می دانم، در تیم شهرداری نیز بازیکنان تحت فشار برد اول هستند اما تاکید کرده ام که این مهم تنها با انگیزه دقت و آرامش کسب خواهد شد.

وی شرایط روحی و روانی بازیکنان تیم شهرداری اردبیل را نسبت به هفته های گذشته بهتر ارزیابی کرد و بیان داشت: امیدوارم سریع تر از این وضعیت بیرون بیاییم در این زمینه راهکارهایی ارائه شده که البته به صبوری نیاز دارد.

سرمربی تیم شهرداری اردبیل با اذعان به برخی ضعف های موجود در تیم یادآور شد: ما در سیستم دفاعی کمی باید تغییرات ایجاد کنیم یا به عبارتی بیشتر تاکید داشته باشیم، این بخش زیاد به تغییرات نیاز ندارد چراکه به نظرم ربیعی سرمربی سابق این تیم خوب کار کرده و خیلی زحمت کشیده و نشان داده که کارش را خوب بلد بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در این تیم و تا پیش از این تفکرات تهاجمی بیشتر مورد تاکید بوده است، ادامه داد: ضمن اینکه برخی از بخش های تیمی ما نیازمند تاکید و کار بیشتر است، اما در کل به دنبال ایجاد توازن بین تفکرات تدافعی و تهاجمی هستیم.

احمدزاده جذب بازیکنان خوب و ایده آل را یکی از نیازهای این تیم دانست و یادآور شد: برای نیم فصل اگر شرایط جابجایی و یا تقویت داشته باشیم بازیکنان ایده آل و ۱۰۰ درصدی را جذب می کنیم.

وی بخش از مشکلات تیم در فاز تهاجمی و عدم گلزنی مهاجمان این تیم را فنی ندانست و تاکید کرد: برخی از مسایل در این بحث روحی و روانی است، دور شدن از وضعیت مطلوب و گل نزدن در چند بازی که به عدم خودباوری می انجامد، از جمله مشکلاتی که مهاجمان ممکن است درگیر آن شوند که در این خصوص نیاز است تمرینان ویژه ای داشته باشیم.

احمدزاده در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه قولی به هواداران این تیم بویژه به لحاظ قرارگیری در بالای جدول می دهید، تاکید کرد که هر قولی داده شود ممکن است به ثمر نرسد، جون فوتبال ساختمان سازی نیست، در فوتبال حتی اگر پول و امکانات داشته باشید امکان دارد جریانی اتفاق بیافتد که روند را عوض کند.

وی ادامه داد: تنها قولی که به هواداران و همه اردبیلی هایی که به این تیم حس تعصب دارند، می توان بدهم این است که برای موفقیت شهرداری با تمام وجود تلاش کنم و در این مسیر از تمام ظرفیت های بومی و غیربومی استفاده خواهم کرد.

سرمربی تیم شهرداری اردبیل در عین حال با بیان اینکه تنها قولی که می دهم این است ک در انتهای فصل تعدادی بازیکن بومی را به فوتبال استان و کشور معرفی کنم، افزود: این استان فوتبالیست های خوبی در سطح کشور دارد، با این حال اعتقاد دارم که نباید اجازه داد این فوتبالیست ها از استان بروند.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اعلام مبلغ قرارداد خود با تیم شهرداری عنوان کرد: دلیل آمدنم به تیم شهرداری مباحث مالی نبوده و مبلغ قرارداد برای من جذابیتی نداشته است، بلکه می خواستم مدتی در انزلی نباشم.

احمدزاده با تاکید بر اینکه امسال نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان با باشگاه شهرداری اردبیل قرارداد دارم، یادآور شد: فوتبال اردبیل را از گذشته به دلیل نزدیکی به شرایط استان گیلان دنبال می کردم و در این شرایط احساس کردم که می توانم موثر واقع شوم.