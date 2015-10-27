  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۵ آبان ۱۳۹۴، ۹:۰۰

با حضور بانوان عزادار؛

اجتماع «رهروان زینبی» در دهدشت برگزار شد

اجتماع «رهروان زینبی» در دهدشت برگزار شد

دهدشت - اجتماع عظیم «رهروان زینبی» با حضور بانوان عزادار در شهر دهدشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی اجتماعی اداره اوقاف استان کهگیلویه و بویراحمد عصر دوشنبه در اجتماع عظیم رهروان زینبی که در امامزاده آغامیر(ع) در شهر دهدشت و با حضور خیل عظیمی از بانوان عزادار برگزار شد، گفت: حضرت زینب کبری (س) در اسارت صحنه کربلا را زنده کردند.

رضا منصوری افزود: اجتماع عظیم رهروان زینبی را با هدف تبلیغ فرهنگ حجاب و عفاف و در لبیک‌گویی به ندای حضرت زینب (س) در افشای حقایق حاکمیت فاسق یزید و ظالمان روزگار دانست.

وی یادآورشد:حضرت زینب (س) به عنوان بزرگ بانوی اسلام توانستند پیام عاشورایی سیدالشهدا (ع) را به گوش جهانیان برسانند.

وی در پایان بر زندگی زینبی تاکید کرد و گفت: باید زنان جامعه اسلامی مانند حضرت زینب کبری زندگی کنند.

کد مطلب 2950795

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها