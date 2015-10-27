اجتماع «رهروان زینبی» در دهدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی اجتماعی اداره اوقاف استان کهگیلویه و بویراحمد عصر دوشنبه در اجتماع عظیم رهروان زینبی که در امامزاده آغامیر(ع) در شهر دهدشت و با حضور خیل عظیمی از بانوان عزادار برگزار شد، گفت: حضرت زینب کبری (س) در اسارت صحنه کربلا را زنده کردند.



رضا منصوری افزود: اجتماع عظیم رهروان زینبی را با هدف تبلیغ فرهنگ حجاب و عفاف و در لبیک‌گویی به ندای حضرت زینب (س) در افشای حقایق حاکمیت فاسق یزید و ظالمان روزگار دانست.



وی یادآورشد:حضرت زینب (س) به عنوان بزرگ بانوی اسلام توانستند پیام عاشورایی سیدالشهدا (ع) را به گوش جهانیان برسانند.



وی در پایان بر زندگی زینبی تاکید کرد و گفت: باید زنان جامعه اسلامی مانند حضرت زینب کبری زندگی کنند.