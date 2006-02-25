به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "لوموند"، وزارت خارجه دانمارك در اين بيانيه خاطرنشان كرد: "اوله اگبرگ ميكلسن" سفير دانمارك و همكارانش كه روز 10 فوريه به علت كاهش تدابير حفاظتي آنان در دمشق، موقتا سوريه را ترك كرده بودند، فردا به دمشق بازخواهند گشت. اين درحاليست كه سفير دانمارك در عربستان سعودي اخيرا اعلام كرد كه كشورش قصد دارد قانون جديدي به منظور عدم اهانت به اديان آسماني وضع كند.

"هانس كينگ برگ" سفير دانمارك در رياض در ديدار با دبيركل انجمن جهاني مسلمانان اظهار داشت: دانمارك قصد دارد قانوني جديد كه ضداهانت به اديان آسماني باشد را براساس قوانين دانمارك و اروپا وضع كند.

در همين حال، عبدالله بن عبدالمحسن تركي دبير كل انجمن جهاني مسلمانان تاكيد كرد: حكومت دانمارك بايد مسئوليت اين اقدام را به عهده بگيرد و تصميماتي عملي به منظور كاهش بحران موجود و از بين بردن اثرات منفي آن اتخاذ كند.

به گزارش "مهر"، "انديرس فوگ راسموسن" نخست وزير دانمارك نيز در كنفرانسي خبري در كپنهاگ اعلام كرد: من مي خواهم در مورد اعتقاد به وجود يك راه حل سريع و آسان براي اين مشكل هشدار دهم و انتظار مي رود تلاش هاي فشرده و مستمري براي حل اين بحران صورت گيرد.

وي تصريح كرد: براي همه روشن و واضح است كه اين بحران از روزنامه"يولند پستن" با چاپ 12 كاريكاتور موهن آغاز شد و هم اكنون اين مسئله با اهداف مختلف در جهان اسلام مطرح شده است.

در عين حال، سردبير اين روزنامه دانماركي در بيانيه اي از مسلمانان جهان عذرخواهي كرد.

سردبير اين روزنامه در عذرخواهي خود گفت : از زبان روزنامه يولند پستن مي خواهم عذرخواهي من را از آنچه كه اتفاق افتاده بپذيرند و محكوميت خود را با هرگونه اقدام توهين آميز به اديان و مليت ها و ملت هاي مشخص اعلام مي كنم و اميدوارم كه با اين عذرخواهي سوءتفاهم ها از بين برود.

سفارت آلمان در اين مدت كارهاي مربوط به سفارت دانمارك را انجام مي ‌داده است .

روابط كپنهاگ و دمشق در پي آتش گرفتن سفارتخانه دانمارك در دمشق به تيرگي گرائيد .

در پي انتشار تصاوير موهن از پيامبر در يك روزنامه دانماركي در روز 30 سپتامبر، اعتراضات گسترده ‌اي در كشورهاي اسلامي نسبت به اين انتشارها به وجود آمد .