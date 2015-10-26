نقش ایران در مذاکرات صلح سوریه تعیین کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای از نقش ایران در مذاکرات آینده سوریه حمایت و اعلام کرد ایران باید بخشی از این مذاکرات باشد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید ایران در مذاکرات صلح سوریه نقشی تعیین کننده دارد و نمی توان این کشور را در این گفتگوها نادیده گرفت.

جان کربی گفت: هنوز نمی توان طرفهای مذاکرات صلح سوریه و احزاب شرکت کننده در آن را پیش بینی کرد ولی به طور حتم ایران یکی از طرفهای تاثیرگذار خواهد بود.

پیش از این نشستی با حضور وزرای خارجه کشورهای آمریکا، روسیه، عربستان و ترکیه در اتریش برای بررسی مسائل سوریه برگزار شد که به خاطر اختلافات موجود نتیجه قابل توجهی از این نشست حاصل نشد.

جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود اگرچه آمریکا و متحدانش همچنان درباره نقش بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در فرایند انتقال سیاسی اختلاف نظر دارند، اما زمینه مشترک کافی از جمله منافع مشترک سوریه یکپارچه و شکست دادن داعش برای آغاز دور جدید مذاکرات وجود دارد.