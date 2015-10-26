  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۵ آبان ۱۳۹۴، ۲:۴۱

جان کربی:

نقش ایران در مذاکرات صلح سوریه تعیین کننده است

نقش ایران در مذاکرات صلح سوریه تعیین کننده است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از حضور ایران در مذاکرات صلح سوریه استقبال کرد و گفت نقش ایران در این مذاکرات تعیین کننده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای از نقش ایران در مذاکرات آینده سوریه حمایت و اعلام کرد ایران باید بخشی از این مذاکرات باشد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید ایران در مذاکرات صلح سوریه نقشی تعیین کننده دارد و نمی توان این کشور را در این گفتگوها نادیده گرفت.

جان کربی گفت: هنوز نمی توان طرفهای مذاکرات صلح سوریه و احزاب شرکت کننده در آن را پیش بینی کرد ولی به طور حتم ایران یکی از طرفهای تاثیرگذار خواهد بود.

پیش از این نشستی با حضور وزرای خارجه کشورهای آمریکا، روسیه، عربستان و ترکیه در اتریش برای بررسی مسائل سوریه برگزار شد که به خاطر اختلافات موجود نتیجه قابل توجهی از این نشست حاصل نشد.

جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود اگرچه آمریکا و متحدانش همچنان درباره نقش بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در فرایند انتقال سیاسی اختلاف نظر دارند، اما زمینه مشترک کافی از جمله منافع مشترک سوریه یکپارچه و شکست دادن داعش برای آغاز دور جدید مذاکرات وجود دارد.

کد مطلب 2950816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه