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۵ آبان ۱۳۹۴، ۴:۰۰

بیانیه «سوئیفت» در مورد لغو تحریم بانک های ایرانی

بیانیه «سوئیفت» در مورد لغو تحریم بانک های ایرانی

سیستم جهانی بین بانکی سوئیفت اعلام کرده است که بعد از اجرای مراحل برجام، بانکهای ایرانی به صورت خودکار به این سیستم متصل خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سیستم بین بانکی سوئیفت اعلام کرده است که بانکهای ایرانی تنها در صورتی به این شبکه وصل خواهند شد که توافق هسته ای ایران به طور کامل اجرا و تایید شود.

سوئیفت (SWIFT) نام اختصاری جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که سازمانی غیردولتی است و توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه ‌اندازی شد.

هدف از راه اندازی این سیستم جایگزینی روشهای ارتباطی غیر استاندارد کاغذی در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود. درحال حاضر بیش از ۷ هزار بانک و موسسه مالی از ۱۹۷ کشور جهان عضو آن هستند.

پیش از این اتحادیه اروپا در مصوبه لغو تحریم های ایران پیوستن این کشور به سیستم سوئیفت را خبر داده بود. طبق اعلام سیستم جهانی سوئیفت بانکهای ایرانی بعد از اجرای برجام و تکمیل مراحل آن به صورت خودکار به این سیستم متصل خواهند شد.

سوئیفت همچنین گفته است بانکهایی که خارج از چارچوب تحریم های هسته‌ ای و تحت دیگر تحریمها قرار دارند همچنان از طرف سوئیفت تحریم باقی خواهند ماند.

کد مطلب 2950825

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