به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين هنرپيشه كه به پاس نقش آفريني در فيلم "قدم زني در مسير" نامزد دريافت تنديس اسكار بهترين هنرپيشه مرد است از چندي پيش مذاكرات را با استوديو پارامونت پيكچرز آغاز كرد.



اين اثرنام جان سينگلتون را در مقام كارگردان دارد و شنيده ها حاكي از اين است كه فينيكس در اين فيلم نقش جان كلي را بازي مي كند. "بي رحم" بر اساس كتابي به همين نام نوشته تام كلنسي ساخته مي شود و نشان مي دهد كه چگونه جان كلي، كماندو نيروي دريايي، تبديل به مامور سيا مي شود. ويلم دفو و ليف شريبر هنرپيشگاني هستند كه در گذشته اين نقش را در فيلم هاي "خطر آني و عيان" و "مجموع تمام ترس‌ها" ايفا كردند.

از ديگر پروژه هاي اين هنرپيشه مي توان به فيلم "شب از آن ماست" اشاره كرد. اين اثر كه در گونه سينمايي درام جاي دارد توسط جيمز گري كليد مي‌خورد.



"شب از آن ماست" رويدادهاي دهه 1980 را در محوريت دارد و به عملكرد دپارتمان پليس روسيه مي‌پردازد.جواكين فينيكس در اين اثر نقش جوزف، مدير يك كلوپ را بازي مي‌كند كه درصدد نجات جان برادر و پدرش برمي‌آيد، چرا كه گروهي از قاچاقچيان مواد مخدر در روسيه نام افسران مبارزه با مواد مخدر را به دست آورده و درصدد از بين بردن آنها برآمده‌اند. از ديگر بازيگراني كه در اين اثر به نقش‌آفريني مي‌پردازند مي‌توان به رابرت دووال و اوا مندس اشاره كرد.