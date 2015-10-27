به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این فیلم که درباره زندگی بنیانگذار کمپانی اپل است ورودی نا‌امیدکننده به جدول پرفروش‌ترین‌های سینماهای آمریکای شمالی داشت و با فروشی حدود ۷.۳ میلیون دلار نتوانست به جایی بهتر از رده هفتم دست یابد.

این در حالی است که «مریخی» ساخته ریدلی اسکات و با بازی مت دیمون با ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار فروش در هفته گذشته صدرنشینی خود را حفظ کرد.

هرینه تولید «استیو جابز» حدود ۳۰ میلیون دلار بوده و این فیلم مجموعا تاکنون کمی کمتر از ۱۰ میلیون دلار فروش داشته است. بسیاری از منتقدان فیلم از مایکل فاسبندر که نقش جابز را بازی کرده به عنوان یکی از بخت‌های اصلی اسکار بهترین بازیگر مرد امسال نام برده‌اند.

مجله ورایتی نوشته بود که فاسبندر پرده سینما را به تسخیر خود در آورده٬ هر چند نوشته که شخصیت فیلم ابدا دوست داشتنی نیست. هالیوود ریپورتر هم در تحسین از نقش‌آفرینی او در این فیلم نوشته که او چندین قدم از بقیه پیش است.

کیت وینسلت، ست روگن و جف دانیلز بازیگران دیگر این فیلم هستند. روگن در نقش استیو ووزنیاک٬شریک جابز و دیگر بنیانگذار اپل را بازی می‌کند.

تاکنون چندین فیلم کوتاه و مستند درباره جابز ساخته شده، اما فیلم بویل پرهزینه‌ترین این فیلم‌ها بوده است و بر اساس بسیاری از پیش‌بینی‌ها جزو نامزدهای بهترین فیلم اسکار هم خواهد بود.

فیلمنامه این فیلم را آرون سورکین بر اساس زندگی‌نامه جابز به قلم والتر ایساکسون نوشته است.

فیلم به سه دوره‌ مهم زندگی جابز و مهمترین تحولات کمپانی اپل می پردازد و در سه اپیزود نیم ساعته زندگی جابز را در مقطع‌های مختلف زمانی مرور می‌کند. این سه مقطع که به نوعی سه رخداد مهم در جهان فناوری محسوب می‌شود، حول محور معرفی مهمترین محصولات اپل می‌چرخد؛ مکینتاش (۱۹۸۴)٬ نکست (۱۹۸۸) و آی‌پاد (۲۰۰۱).

اسیتو جابز روز پنجم اکتبر ۲۰۱۱ در سن ۵۶ سالگی در اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت.