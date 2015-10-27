۵ آبان ۱۳۹۴، ۸:۱۱

همزمان با سراسر کشور؛

انتخابات شوراهای دانش‌آموزی در ۱۳۷۰ مدرسه استان بوشهر برگزار شد

بوشهر- معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: هجدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش‌آموزی استان بوشهر در یک‌هزار و۳۷۰ مدرسه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فتحی صبح سه‌شنبه در حاشیه برگزاری این انتخابات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این انتخابات همزمان با سراسر کشور در تمامی مدارس استان بوشهر با مشارکت دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

وی افزود: همه دانش‌آموزان به جز پایه اول و دوم ابتدایی می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند و مشکلی در این خصوص وجود ندارند.

فتحی به اهمیت برگزاری این انتخابات اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزانی که در این انتخابات به عنوان افراد منتخب معرفی شدند می‌توانند در رفع مسائل و مشکلات مدرسه نقش بسزایی ایفا کنند.

وی آشنایی دانش آموزان با فرایند مشارکت، توسعه فرهنگ مردم سالاری دینی و آشنایی با عرصه انتخابات از جمله اهداف برگزاری هرساله این انتخابات عنوان کرد.

فتحی یادآور شد: امروز هجدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی استان بوشهر در یک‌هزار و ۳۷۰ مدرسه برگزار خواهد شد.

