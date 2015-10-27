به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فتحی صبح سه‌شنبه در حاشیه برگزاری این انتخابات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این انتخابات همزمان با سراسر کشور در تمامی مدارس استان بوشهر با مشارکت دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

وی افزود: همه دانش‌آموزان به جز پایه اول و دوم ابتدایی می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند و مشکلی در این خصوص وجود ندارند.

فتحی به اهمیت برگزاری این انتخابات اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزانی که در این انتخابات به عنوان افراد منتخب معرفی شدند می‌توانند در رفع مسائل و مشکلات مدرسه نقش بسزایی ایفا کنند.

وی آشنایی دانش آموزان با فرایند مشارکت، توسعه فرهنگ مردم سالاری دینی و آشنایی با عرصه انتخابات از جمله اهداف برگزاری هرساله این انتخابات عنوان کرد.

فتحی یادآور شد: امروز هجدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی استان بوشهر در یک‌هزار و ۳۷۰ مدرسه برگزار خواهد شد.