به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موفق به ساخت سیاه ترین ماده ای شدند که تا به امروز ساخته شده است. این ماده آن چنان تاریک است که نورهای برخوردی را به طور کامل به خود جذب می کند. تولید این ماده با الهام از یک سوسک کاملا سفید بوده است. محققان امیدوارند با در اختیار داشتن این ماده فوق سیاه بتوانند به تولید و توسعه پنل های خورشیدی بهتر و کارآمدتری دست پیدا کنند که ساخت این پنل ها را با تغییرات جدیدی مواجه کند.



ماده سیاه جدید ساخته شده بیش از ۹۹ درصد از نور را که از زوایای مختلف به آن تابیده می شود جذب می کند. در نتیجه این ماده ۲۶ درصد تیره تر از نانولوله های کربنی است که تا پیش از این ساخته شده و تیره ترین ماده ساخت بشر محسوب می شدند.

برترین شیوه برای جذب انرژی، ماده تیره ای است که می تواند تابش نور را از تمامی زوایا و polarisations دریافت کند. ساخت ماده ای کاملا تاریک غیر ممکن است. ماده ای که به دلیل تاریک بودنش بتواند تمامی انرژی های اطراف را دریافت کرده و بدون هیچ گونه اتلاف انرژی تمام انرژی دریافت کرده را ساطع کند. محققان امیدوارند با ساخت چنین ماده های تاریکی بتوانند به ساخت مواد بهتر و کارآمدتری برای پنل های خورشیدی دست پیدا کنند.

افرادی که از نزدیک این ماده سیاه را مشاهده کرده اند، معتقدند که تماشای این ماده تاریک نه تنها بسیار عجیب است بلکه شدت تاریکی این ماده آنقدر زیاد است که چشم انسان قادر به درک آن نیست. در ساخت این ماده تاریک از نانوذرات میله ای بسیار کوچک استفاده شده که روی یک گوی نانوذرات با قطر ۳۰ نانومتر قرار گرفته بودند. محققان در ادامه بررسی های خود و با تاباندن نور لیزر در این ماده موفق به خلق یک منبع نوری جدید شدند.