به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل خدایی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت منظم هیئت تکواندو در چهار سال گذشته افزود: خوشبختانه تمامی کلاسهای هماهنگی و دانشافزایی مربیان بهصورت استانی و کشوری برگزار شد.
وی از اعزام ۷ نفر از اساتید تکواندو به کلاسهای بینالمللی هیئت تکواندو خبر داد و گفت: این افراد برای اولین بار در سال ۹۲ موفق به کسب مقام مربیگری بینالمللی شدند.
خدایی مشکلات مالی را یکی از دلایل تبدیل لیگ باشگاهها به جام باشگاهها اعلام کرد و افزود: مشکلات مالی و کمبود اعتبارات موانعی در مسیر برگزاری مسابقات ایجاد میکند اما خوشبختانه باوجوداین مشکلات، استان زنجان جام رمضان را در چهار سال گذشته بهطور منظم برگزار کرده است.
رئیس هیئت تکواندو استان زنجان با اشاره به برگزاری مسابقات آزاد در مناسبتهای مختلف گفت: امسال برای اولین بار مسابقات پیشکسوتان در رشتههای کیوروکی، پومسه و هانمادانگ برگزار شد و این مسابقات در دورههای بعد نیز برگزار خواهد شد.
خدایی با اعلام حضور در مسابقات قهرمانی کشور که بهصورت چندجانبه و دوستانه در بخش آقایان و بانوان برگزار می شود افزود: اعضای تیم استان زنجان در تمامی رویدادهای قهرمانی کشور بدون غیبت حاضر شدند و در ۸۰ درصد از این مسابقات موفق به کسب مدال شدهاند.
وی از برگزاری مسابقات «تکواندو خانواده» برای اولین بار در سطح جهانی خبر داد و گفت: ایران یک خانواده نماینده برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهانی اعزام کرد که با استقبال خوبی مواجه شد.
رئیس هیئت تکواندو استان زنجان با اشاره به مشکلات مالی و اقتصاد مقاومتی افزود: باوجود محدودیتهای مالی موجود در حوزه تکواندو، بانوان در رشته پوم سه موفق بهقرارگیری در بین سه تیم برتر کشور شدند.
خدایی گفت: در رشته پومسه آقایان موفق به کسب مقام نایبقهرمانی شدند و مقام اول مربوط به دانشگاه آزاد بود که مقام استان زنجان با صرف هزینه ۲۵ میلیون تومان بهدست آمد و این مبلغ در مقابل هزینههای چند صد میلیونی سایر تیمها بسیار ناچیز است.
وی مشکلات برگزاری مسابقات کشوری را بی شمار اعلام کرد و افزود: یکی از مشکلات این مسابقات اقامت در خوابگاههای دانشجویی بوده که تنها در فصل تابستان میسر است و در خارج از این فصل به دلیل نبود امکانات اقامتی امکان برگزاری مسابقات وجود ندارد.
رئیس هیئت تکواندو استان زنجان با اشاره به برگزاری اولین یادواره شهدای تکواندو استان زنجان گفت: این مراسم با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، بسیج و سپاه انصار المهدی برگزار شد.
خدایی تعداد مربیان ورزش تکواندو استان زنجان را در حال حاضر ۹۷ نفر اعلام کرد و افزود: تعداد ممتحنین ۳۵ نفر و داوران ۹۴ نفر است که این تعداد در مقایسه با سال ۹۱ پیشرفت چشمگیری نشان میدهند.
وی از افتتاح هیئت تکواندو در شهرستانهای سلطانیه، ایجرود و خدابنده خبر داد و گفت: خوشبختانه با اقدامات انجامشده آمار بانک اطلاعات هیئت تکواندو از ۲ هزار و ۴۰۰ نفر در سال ۹۱ به ۶ هزار و ۸۸۷ نفر در سال ۹۴ ارتقا پیداکرده، همچنین تعداد باشگاههای تکواندو نیز از ۱۲ مورد به ۳۶ مورد افزایشیافته است.
رئیس هیئت تکواندو استان زنجان بودجه پیشبینیشده امسال را در ورزش تکواندو ۳۶۵ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: متاسفانه این بودجه هنوز محقق نشده و هزینهها از طریق شهریه کلاسها و اعتبارات اداره کل ورزش و جوانان تأمین شده است.
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