ترکیب و تکالیف کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح ماده‌ای از قانون انتخابات مجلس مقرر کردند به منظور نظارت و کنترل نحوه تبلیغات نامزدها و هزینه آن، در هر استان کمیسیونی به نام «کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی» زیر نظر رئیس ستاد انتخابات استان در محل استانداری مرکز حوزه انتخابیه با ترکیب ذیل تشکیل شود:

۱. نماینده هیات نظارت استان ۲. نماینده رئیس دادگستری استان ۳. نماینده صدا و سیمای مرکز استان ۴. نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۵. نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

همچنین بر اساس تبصره یک این ماده، کمیسیون بازرسی تبلیغات موظف است پیش از شروع تبلیغات، راهنمایی‌ها و ارشادات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات در خصوص نحوه تبلیغات به نامزدها و ستادهای انتخاباتی، ارائه و بر نحوه اجرای قانون توسط کاندیداها در طول دوره انتخابات نظارت نماید.

نامزدها و ستادهای انتخاباتی موظف هستند بر اساس راهنمایی‌های کمیسیون مذکور عمل کنند و از انجام هزینه‌های غیرمتعارف خودداری نمایند.

همچنین طبق تبصره دو این ماده، کمیسیون بازرسی تبلیغات در صورت مشاهده هر گونه تخلف در انجام تبلیغات توسط نامزدها و یا ستادهای انتخاباتی موظف است مراتب را به نامزدها و مسئولان ستادهای مزبور تذکر دهد. در صورت تکرار کمیسیون مزبور، پس از بررسی تخلف، موضوع را به هیات نظارت استان اعلام می‌نماید.