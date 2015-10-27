۴۵ هزار خانوار مصرف كننده نفت سفيد در گیلان ثبت نام كردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گيلان، از بین ۴۵ هزار خانوار ثبت نام شده برای دریافت نفت سفید، بيشترين تعداد ثبت نام كنندگان از كلانشهر رشت و شهرستان های اطراف آن و برابر ۱۰ هزار و ۹۷۷ خانوار بوده اند.

همچنين شهرستان های فومن با پنج هزار و ۷۵۶ خانوار، تالش با چهار هزار و ۴۹۶ خانوار، آستانه اشرفيه با سه هزار و ۸۶۹ خانوار و لاهيجان با سه هزار و ۵۷۲ خانوار در رتبه های بعدی متقاضی نفت سفيد قرار گرفته اند.

متقاضيان شهرستان های رودسر، املش، شفت، آستارا، صومعه سرا، ماسال، سياهكل، لنگرود، رضوانشهر و انزلی نيز نسبت به ثبت نام در دفاتر مربوطه اقدام كرده اند.

بر اساس اطلاعات شرکت پست اين ميزان ثبت نام در مجموع معادل ۳۴ درصد از خانوارهای فاقد گاز طبيعی و مصرف كننده نفت سفيد است.

۱۳۴ هزار و ۵۸۰ خانوار در استان گیلان فاقد گاز طبیعی و مصرف کننده نفت سفید هستند که از این تعداد ۱۷ هزار و ۵۰۹ خانوار در مناطق صعب‌العبور سکونت دارند.