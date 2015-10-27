به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه نهانی تهیه کننده برنامه «هاشور» از روایت متفاوت فرهنگ و هنر ایران در شبکه رادیویی تهران خبر داد و گفت: در برنامه جدید «هاشور» با اهالی فرهنگ و هنر، درباره روایت متفاوت فرهنگ و هنر ایران گفتگو می شود و امشب پنجم آبان از ساعت ۲۲ علی زندوکیلی از خواننده‌های سبک سنتی- تلفیقی مهمان شنونده های رادیو تهران می شود.

وی ادامه داد: از جمله کارهای شاخص زندوکیلی می‌توان به تیتراژ مجموعه‌های «دزد و پلیس»، «پژمان» (آخر قصه) و «شاهگوش» (زهره) اشاره کرد. همچنین اخیرا قطعه «باب الحوائج» با صدای مشترک علی زندوکیلی و محمد زند وکیلی به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع)، منتشر شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

تهیه کننده «هاشور» به گپ و گفت فرهنگی و هنری با این خواننده جوان اشاره و بیان کرد: روایت ما مستندی است از دنیای فرهنگ و هنر و با مهمان برنامه از زوایای مختلف گفتگو می شود که تمرکز بیشتر روی موسیقی است.

وی در پایان اظهار کرد: مستند «هاشور» کاری از گروه تفریحات و سرگرمی شبکه رادیویی تهران است که در قالب مستند فرهنگی و هنری از شنبه تا پنج شنبه از موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز روی آنتن می رود.

این برنامه به تهیه کنندگی و اجرای اسماعیل باستانی و طیبه نهانی در خارج از استودیو شبکه رادیویی تهران تهیه می شود.