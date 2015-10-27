سلیمی مسابقات جهانی را از دست داد/ احتمال پارگی رباط صلیبی بهداد

به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی روز گذشته هنگام تمرین دچار این آسیب دیدگی جدی شد تا آنجا که جامعه وزنه‌برداری را در شوک بزرگی فرو برده است. وزنه‌بردار دسته فوق سنگین ایران که قهرمان المپیک ۲۰۱۲ لندن است، یکی از امیدهای کسب مدال طلا در رقابتهای هوستون آمریکا بود.

دکتر داود باقری‌ با تایید خبر مصدومیت سلیمی و حضور نیافتنش در مسابقات جهانی به خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر در شوک هستیم و باید ببینیم جواب MRI چه می‌شود. اما آنچه مشهود بوده این است که احتمالا بهداد از ناحیه رباط صلیبی دچار پارگی شده است.

وی افزود: عصر امروز با متخصصان بیشتری صحبت و رایزنی خواهیم کرد اما به نظر می‌سد پای بهداد نیاز به عمل جراحی دارد. چنانچه عمل صورت بگیرد این وزنه‌بردار باید به مدت یک ماه و نیم از مسابقات به دور بماند. پس از آن می‌تواند تمرینات خود را آغاز کند.

پزشک فدراسیون وزنه‌برداری در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا این آسیب دیدگی تهدیدی برای رقابتهای المپیک نیست؟، گفت: نه انشاءالله مشکلی نخواهد بود. بهداد با پشت سر گذاشتن این مصدومیت می‌تواند خود را به بازی‌های المپیک برساند.

سعید محمدپور هفته گذشته در جریان رقابتهای لیگ از ناحیه آرنج دچار آسیب دیدگی شده و مسابقات جهانی را از دست داده بود.