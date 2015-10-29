به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز پنجشنبه با برگزاری همزمان پنج دیدار در تهران و سایر شهرستان ها آغاز شد. در یکی از دیدارهای برگزار شده در تهران، نیروی زمینی میزبان در جریان رقابتی پرحاشیه برابر شهرداری تبریز که حتی منجر به محمد حسن زاده، بازیکن پیشین دانشگاه آزاد و امروز نفت هم شد، موفق به کسب برتری شد. این در حالی بود که دیگر تیم تهرانی شرکت کننده در این رقابت ها یعنی نیروی زمینی در دیداری که در ورزشگاه آزادی برگزار شد برابر مهمان خود شکست خورد.

اما غافلگیرکننده ترین نتیجه این هفته از مسابقات در بندرامام رقم خورد، جاییکه پتروشیمی بندرامام، مدعی ترین تیم شرکت کننده در این فصل از مسابقات برابر تیم ثامن مشهد شکست خورد تا آغاز این دوره از مسابقات با کار بزرگ مشهدی ها همراه شود.

در سایر دیدارهای هفته نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور تیم های شیمدر تهران و شهرداری اراک برابر حریفان خود صاحب برتری شدند.

نتایج پنج دیدار برگزار شده در هفته نخست فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

* دانشگاه آزاد ۸۷ - نفت آبادان ۵۴

* پتروشیمی بندرامام ۸۶ - ثامن مشهد ۹۰

* شهرداری گرگان ۶۲ - شیمیدر تهران ۷۸

* نیروی زمینی ۶۴ - شهرداری تبریز ۶۷

​* شهرداری اراک ۶۸ - آینده سازان میهن اصفهان ۶۰