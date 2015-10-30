به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، «شیگرو موراکی» مشاور اجرایی شرکت گاز ژاپن گفت: تقاضای ژاپن برای گاز مایع طبیعی تا ۵ سال آینده به ۱۷ درصد یا ۱۵ میلیون تن در سال کاهش خواهد یافت و واردات سالانه گاز مایع به کمتر از ۸۰ میلیون تن می رسد.

وی تصریح کرد: علت اصلی روند نزولی ژاپن برای واردات گاز «ال ان جی» به کارگیری مجدد ۱۵ تا ۲۰ راکتور هسته ای برای تولید انرژی است.

بر همین اساس، بعد از وقوع فاجعه «سونامی» سال ۲۰۱۱ میلادی در ژاپن، تمامی راکتورهای هسته ای این کشور تعطیل شدند و بعد از آن تنها ۲ راکتور هسته ای فعالیت خود را از سر گرفتند.