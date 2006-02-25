كره شمالي از آمريكا به سازمان ملل شكايت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، پاك جيل يون نماينده كره شمالي در سازمان ملل در نامه اي به كوفي عنان دبيركل سازمان ملل و يان الياسون رئيس مجمع عمومي سازمان ملل نوشت كه "بهره گيري واشنگتن از طرف هاي شركت كننده در مذاكرات هسته اي شش جانبه به منظور توقف برنامه هسته اي كره شمالي، در ابتكار عمل امنيتي جلوگيري از گسترش تسليحات كشتار جمعي ناقض قوانين بين المللي و منشور سازمان ملل است ".



پاك دراين نامه كه تاريخ آن به چهارشنبه باز مي گردد، تاكيد كرد كه "پيوستن مستقيم يا غير مستقيم كشورهاي خاص شركت كننده در مذاكرات شش جانبه به ابتكار عمل امنيتي جلوگيري از گسترش تسليحات كشتار جمعي موانع جديد مصنوعي در حل و فصل مسالمت آميز مسئله هسته اي شبه جزيره كره ايجاد مي كند .

دراين نامه كره شمالي تهديد كرد كه حتي اگر يك اينچ از خاكش توسط اين ابتكارعمل مورد تعرض قرار گيرد،پيونگ يانگ مقابله به مثل خواهد كرد .



در حالي كه در اين نامه ، نام كره جنوبي ذكر نشده است؛ يك مقام خزانه داري آمريكا ماه گذشته از سئول خواست كه اقداماتي را براي منع پيونگ يانگ از مشاركت در فعاليتهاي غير قانوني مشكوك شامل ، چاپ دلارهاي تقلبي آمريكا اتخاذ كند .



آمريكا، كره شمالي را به مشاركت در برخي فعاليتهاي مالي غير قانوني مانند، چاپ اسكناسهاي 100 دلاري كه به تامين بودجه برنامه هاي تسليحاتي پيونگ يانگ كمك مي كند، متهم كرده است .

وزارت خزانه داري آمريكا در ماه سپتامبر سال گذشته از موسسات مالي خواست كه از معامله با بانكي در ماكائو كه متهم به فعاليتهاي مالي غير قانوني با كره شمالي است، خودداري كنند.بانك ماكائو متهم است كه در پولشويي دلارهاي تقلبي ، قاچاق مواد مخدر و ديگر فعاليتهاي غيرقانوني به كره شمالي كمك مي كند .

ماه بعد آمريكا هشت شركت كره شمالي را به خاطر مشاركت در گسترش تسليحات كشتار جمعي در ليست سياه قرارداد .



كره شمالي نيز لغو تحريمهاي مالي آمريكا را شرط خود براي بازگشت به مذاكرات شش جانبه كه تاكنون نتيجه اي در برنداشته است ، اعلام كرد .



يك مقام آمريكايي روز چهارشنبه در سئول اعلام كرد كه آمريكا شواهدي دال بر دشت داشتن كره شمالي در چاپ اسكناسهاي تقلبي در اختيار كره جنوبي قرار داده است .



واشنگتن و سئول اصرار دارند كه مسئله جعل اسكناس ، مسئله اي جدا از گفتگوهاي هسته اي شش جانبه است و از پيونگ يانگ خواسته اند كه به مذاكرات باز گردد.

كره شمالي در اين نامه گفته است كه آمريكا كره جنوبي را فريب مي دهد تا به بهانه مبارزه با سلاحهاي كشتار جمعي با پيونگ يانگ دشمن شود.