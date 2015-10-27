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۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۲۳

۱۴۵ میلیارد ریال پروژه آموزشی امسال در استان بوشهر افتتاح شد

۱۴۵ میلیارد ریال پروژه آموزشی امسال در استان بوشهر افتتاح شد

بوشهر- مدیر کل نوسازی وتجهیز مدارس استان بوشهر گفت: در هفته دولت امسال ۱۴ پروژه با اعتبار ۱۴۵/۷میلیارد ریال در سطح استان افتتاح و تحویل آموزش و پرورش داده شد.

احمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پروژه ها شامل بازسازی مدارس، احداث مجتمع فرهنگی مذهبی، زمین چمن مصنوعی دانش آموزی و سالن ورزشی است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار این پروژه ها از محل ملی و استانی است، افزود: به جزء پروژه بازسازی مدرسه ۱۲ کلاسه ۱۳ آبان برازجان، عفت چاه مبارک و دبستان شهدای لیلک مابقی آنها از اعتبارات استانی تامین اعتبار شده است.

مرادی خاطر نشان کرد: این پروژه ها در شهرستان های دشتستان، عسلویه، کنگان، تنگستان، بوشهر، دشتی و گناوه  با حضور مسئولین مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی از دیوار کشی هزار و۵۰۹ متر خبر داد و تصریح کرد: کل زیر بنای این پروژه ها ده هزارو۲۶۴ متر مربع و محوطه سازی آن نیز ۱۶هزارو۸۷۷ متر مربع است.

مدیر کل نوسازی وتجهیز مدارس استان بوشهربیان کرد:  با تلاشهای صورت گرفته در چند سال اخیر کارهای خوبی در بحث احداث فضاهای آموزشی در سطح استان صورت گرفته که از همکاری خیرین نیز تقدیر وتشکر می شود.

کد مطلب 2950954

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