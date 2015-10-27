۱۴۵ میلیارد ریال پروژه آموزشی امسال در استان بوشهر افتتاح شد

احمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پروژه ها شامل بازسازی مدارس، احداث مجتمع فرهنگی مذهبی، زمین چمن مصنوعی دانش آموزی و سالن ورزشی است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار این پروژه ها از محل ملی و استانی است، افزود: به جزء پروژه بازسازی مدرسه ۱۲ کلاسه ۱۳ آبان برازجان، عفت چاه مبارک و دبستان شهدای لیلک مابقی آنها از اعتبارات استانی تامین اعتبار شده است.

مرادی خاطر نشان کرد: این پروژه ها در شهرستان های دشتستان، عسلویه، کنگان، تنگستان، بوشهر، دشتی و گناوه با حضور مسئولین مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی از دیوار کشی هزار و۵۰۹ متر خبر داد و تصریح کرد: کل زیر بنای این پروژه ها ده هزارو۲۶۴ متر مربع و محوطه سازی آن نیز ۱۶هزارو۸۷۷ متر مربع است.

مدیر کل نوسازی وتجهیز مدارس استان بوشهربیان کرد: با تلاشهای صورت گرفته در چند سال اخیر کارهای خوبی در بحث احداث فضاهای آموزشی در سطح استان صورت گرفته که از همکاری خیرین نیز تقدیر وتشکر می شود.