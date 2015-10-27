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۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۵

قیمت نفت باز هم کاهش یافت

قیمت نفت باز هم کاهش یافت

قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز سه شنبه با کاهش روبرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، به دنبال افزایش گمانه زنی ها به دلیل انتشار آمار ذخیره نفت آمریکا که بیش از حد انتظار کارشناسان خواهد بود، قیمت بهای طلای سیاه به روند نزولی خود در چند هفته اخیر ادامه داد و در بازار معاملات آتی روز سه شنبه با کاهش روبرو شد.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در ماه دسامبر با ۳۸ سنت کاهش به ۴۷ دلار و ۱۶ سنت در هر بشکه رسید، همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با ۵۱ سنت کاهش در برابر ۴۳ دلار و ۴۷ سنت در هر بشکه معامله شد.

کد مطلب 2950957
علیرضا کمندی

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