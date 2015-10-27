۲۰ مبلغه غیرایرانی از خراسان رضوی به کشورهای خارجی اعزام شدند

منور شایسته خوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد ۲۰ نفر از طلاب و درس آموخگان این مدرسه علمیه به منظور تبلیغ در ایام محرم به کشور و شهر های محل زادگاهشان اعزام شدند.

وی افزود: همچنین در ایام دهه ابتدایی ماه محرم تعداد ۱۸۱ نفر از مبلغان خواهر سازماندهی شده مدرسه علمیه حضرت نرجس(س) برای تبلیغ به شهرستان ها و روستاهای خراسان رضوی اعزام شدند.

وی تعداد کل طلاب غیرایرانی این مدرسه را ۱۴۴ نفر دانست و عنوان کرد: همچنین ۵ نفر از طلاب ایرانی این مدرسه در ایام ماه محرم و موسم حج به خارج کشور جهت تبلیغ اعزام می شوند.

مدیرمدرسه علمیه حضرت نرجس(س) با اشاره به حضور مبلغان خواهر در مجالس خانگی بانوان گفت:تبلیغ از درون خانواده ها و خانه ها تاثیرگذاری بیشتری دارد.

وی ادامه داد: به همین دلیل خانه ها پایگاه بسیار مناسبی برای تبلیغ دین هستند و اگر مشکلات جامعه از درون خانه ها اصلاح شد جامعه نیز اصلاح می شود.

شایسته خوی خاطرنشان کرد: بسیاری از ادارات در دعوت از مبلغ برای امر تبلیغ بیشتر به جنبه پیوست فرهنگی اداره خود و دریافت بودجه فرهنگی می اندیشند و متاسفانه به محتوا و درون مایه فعالیت فرهنگی توجه کافی را ندارند.