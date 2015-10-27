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۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۲۶

ضرورت فعال کردن هنرمندان در عرصه نظریه‌پردازی

ضرورت فعال کردن هنرمندان در عرصه نظریه‌پردازی

در نخستین جلسه کارگروه هنر کرسی‌های نظریه‌پردازی ضرورت فعال کردن هنرمندان در عرصه نظریه‌پردازی مطرح شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کارگروه هنر کرسی هنر، معماری و شهرسازی هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در دبیرخانه محل شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

این جلسه پس از معرفی و بیان گزارش عملکرد هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره توسط کارشناسان دبیرخانه با بیان نظرات اعضای کارگروه درباره چالش‌های موجود و برنامه‌های آتی کارگروه هنر کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره ادامه یافت.

از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه موضوع فعالیت کارگروه هنر بود که دکتر بلخاری رئیس این کارگروه در این باره گفت: موضوع فعالیت کارگروه  «هنر در تمام کلیت آن یا همان هنر بما هو هنر» و کلیت موضوعاتی است که در این حوزه نظری مطرح است.

وی افزود: با توجه به این که ما سابقه تاریخی چندانی در زمینه نظریه‌پردازی درباره هنر نداریم لزوماً قرار نیست که حتماً نظریات و طرح‌هایی که ارائه می‌شود نظریه‌ای برای یک حوزه خاص هنری باشد و این طرح‌ها می‌توانند صرفاً نقدها و نوآوری‌هایی ناظر به آرایی که در غرب مطرح شده است، باشند

در ادامه جلسه اعضا به بیان نظرات خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است: ضرورت فعال کردن هنرمندان در عرصه نظریه‌پردازی، مشخص شدن تعریف مفاهیمی مانند نظریه، نقد و نوآوری، عدم وجود زبان مشترک برای گفتگو در مجامع هنری میان متخصصان رشته‌های مختلف هنری، بی‌توجهی مدیران و تولیدکنندگان هنری به مباحث نظری هنر و تفاوت گذاشتن میان نقد هنری با سایر فعالیت‌ها.

کد مطلب 2951007
زهرا سیفی

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