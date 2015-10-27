به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کارگروه هنر کرسی هنر، معماری و شهرسازی هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در دبیرخانه محل شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

این جلسه پس از معرفی و بیان گزارش عملکرد هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره توسط کارشناسان دبیرخانه با بیان نظرات اعضای کارگروه درباره چالش‌های موجود و برنامه‌های آتی کارگروه هنر کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره ادامه یافت.

از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه موضوع فعالیت کارگروه هنر بود که دکتر بلخاری رئیس این کارگروه در این باره گفت: موضوع فعالیت کارگروه «هنر در تمام کلیت آن یا همان هنر بما هو هنر» و کلیت موضوعاتی است که در این حوزه نظری مطرح است.

وی افزود: با توجه به این که ما سابقه تاریخی چندانی در زمینه نظریه‌پردازی درباره هنر نداریم لزوماً قرار نیست که حتماً نظریات و طرح‌هایی که ارائه می‌شود نظریه‌ای برای یک حوزه خاص هنری باشد و این طرح‌ها می‌توانند صرفاً نقدها و نوآوری‌هایی ناظر به آرایی که در غرب مطرح شده است، باشند

در ادامه جلسه اعضا به بیان نظرات خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است: ضرورت فعال کردن هنرمندان در عرصه نظریه‌پردازی، مشخص شدن تعریف مفاهیمی مانند نظریه، نقد و نوآوری، عدم وجود زبان مشترک برای گفتگو در مجامع هنری میان متخصصان رشته‌های مختلف هنری، بی‌توجهی مدیران و تولیدکنندگان هنری به مباحث نظری هنر و تفاوت گذاشتن میان نقد هنری با سایر فعالیت‌ها.