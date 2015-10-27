اصلاح شیوه تغذیه در بین شهروندان اردبیلی ضروری است

حجت سید خلیل اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مطالعات و بررسی ها نشان می دهد شیوه ناصحیح در تغذیه از عوامل بروز بیماری ها به ویژه بیماری های قلبی عروقی و انواع سرطان ها است.

وی با اذعان به اینکه بعد از تصادفات به ترتیب بیماری های قلبی عروقی و بدخیمی شامل سرطان ها از عوامل مرگ و میر محسوب می شود، تاکید کرد: در گذشته بیماری های واگیر از عوامل اصلی مرگ و میر بود اما در حال حاضر بیماری های عفونی در جوامع شایع شده است.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان با تاکید به اینکه بیماری های متعددی با تغذیه در ارتباط مستقیم هستند، ادامه داد: مطالعات نشان می دهد تغذیه از عوامل مهم بروز برخی بیماری های شایع در اردبیل است.

خلیل اللهی استفاده از غذاهای یخچالی و فریز شده، گرایش به مصرف غذاهای پرکالری، گرایش به فست فودها و بی توجهی به خواص مواد غذایی در حین مصرف را از عادات ناصحیح در هنگام تغذیه دانست.

وی با تاکید به ضرورت توجه به تغذیه کودکان متذکر شد: گرایش بیش از حد به غذاهای آماده و فست فودها صحیح نبوده و والدین نسبت به تغییر رژیم غذایی کودکان خود باید اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در خود اردبیل بیماری هایی مانند آرتروز، رماتیسم، سرطان معده و پستان، نقرس، یبوست و سرطان مری شایع است، متذکر شد: تمامی این بیماری ها ارتباط مستقیم با شیوه تغذیه دارند.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان تاکید دارد که به عنوان مثال گرایش به مصرف آش و چای زیاد در رژیم روزانه و مهمانی ها، بی توجهی به مصرف غذاهای حاوی فیبر برای جلوگیری از یبوست و بی توجهی به مصرف مواد غذایی برخوردار از انواع ویتامین و ریز مغذی را از عوامل بروز و تشدید بیماری ها است.

خلیل اللهی معتقد است دانش غذایی در اردبیل باید ارتقا یافته و شهروندان در رژیم غذایی خود به شکلی که تمام گروه های غذایی با ترکیب مناسب گنجانده شود تجدید نظر کنند.