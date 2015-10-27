  1. استانها
  2. اردبیل
۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۵۴

معاون غذا و داروی علوم پزشکی اردبیل:

اصلاح شیوه تغذیه در بین شهروندان اردبیلی ضروری است

اصلاح شیوه تغذیه در بین شهروندان اردبیلی ضروری است

اردبیل- معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان اردبیل تاکید دارد که اصلاح شیوه تغذیه در بین شهروندان اردبیلی ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت سید خلیل اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مطالعات و بررسی ها نشان می دهد شیوه ناصحیح در تغذیه از عوامل بروز بیماری ها به ویژه بیماری های قلبی عروقی و انواع سرطان ها است.

وی با اذعان به اینکه بعد از تصادفات به ترتیب بیماری های قلبی عروقی و بدخیمی شامل سرطان ها از عوامل مرگ و میر محسوب می شود، تاکید کرد: در گذشته بیماری های واگیر از عوامل اصلی مرگ و میر بود اما در حال حاضر بیماری های عفونی در جوامع شایع شده است.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان با تاکید به اینکه بیماری های متعددی با تغذیه در ارتباط مستقیم هستند، ادامه داد: مطالعات نشان می دهد تغذیه از عوامل مهم بروز برخی بیماری های شایع در اردبیل است.

خلیل اللهی استفاده از غذاهای یخچالی و فریز شده، گرایش به مصرف غذاهای پرکالری، گرایش به فست فودها و بی توجهی به خواص مواد غذایی در حین مصرف را از عادات ناصحیح در هنگام تغذیه دانست.

وی با تاکید به ضرورت توجه به تغذیه کودکان متذکر شد: گرایش بیش از حد به غذاهای آماده و فست فودها صحیح نبوده و والدین نسبت به تغییر رژیم غذایی کودکان خود باید اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در خود اردبیل بیماری هایی مانند آرتروز، رماتیسم، سرطان معده و پستان، نقرس، یبوست و سرطان مری شایع است، متذکر شد: تمامی این بیماری ها ارتباط مستقیم با شیوه تغذیه دارند.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان تاکید دارد که به عنوان مثال گرایش به مصرف آش و چای زیاد در رژیم روزانه و مهمانی ها، بی توجهی به مصرف غذاهای حاوی فیبر برای جلوگیری از یبوست و بی توجهی به مصرف مواد غذایی برخوردار از انواع ویتامین و ریز مغذی را از عوامل بروز و تشدید بیماری ها است.

خلیل اللهی معتقد است دانش غذایی در اردبیل باید ارتقا یافته و شهروندان در رژیم غذایی خود به شکلی که تمام گروه های غذایی با ترکیب مناسب گنجانده شود تجدید نظر کنند.

کد مطلب 2951017
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها