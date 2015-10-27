۲۹۰ پایگاه اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در ایلام دایر شد

شاپور کردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار دشت: طرح پیشگیری از تنبلی چشم از اول آبان ماه در ۲۹۰ پایگاه دائم بهزیستی ایلام آغاز شده و تا دو ماه آینده نیز ادامه دارد.

وی بیان داشت: علاوه بر این پایگاه های دائم، ۳۰ گروه سیار نیز در نقاط مختلف استان برای اجرای این طرح مشغول به فعالیت شده اند.

کردی با بیان اینکه بهترین سن برای درمان این بیماری زیر پنج سال است، گفت: هر میزان سن بالاتر رود درمان تنبلی چشم هزینه های سنگین تری دارد و در سن بالای ۱۰ سال غیر قابل درمان است.

معاون بهزیستی استان ایلام عنوان کرد: هر سال طرح پیشگیری از تنبلی چشم در سراسر کشور توسط سازمان بهزیستی با همکاری آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی اجرا می شود.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود امسال نزدیک به ۲۰ هزار کودک معاینه چشم شوند.