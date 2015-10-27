به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیگلری در جلسه علنی امروز مجلس و در نطق میان دستور با اشاره به نهایی شدن برجام با تلاش تیم مذاکرهکننده هستهای و با ابلاغ نامه رهبر انقلاب به رئیسجمهور، خطاب به رئیسجمهور، اظهار داشت: با اجرایی شدن برجام، مردم منتظر گشایش اقتصادی و رفع مشکلات خود از جمله بیکاری و رکود هستند و دیگر بهانهای در این رابطه پذیرفته نیست.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات و محرومیتهای استان کردستان، تصریح کرد: دولتها فقط در ایام تبلیغات انتخاباتی به یاد کردستان میافتند و پس از آن فراموش میکنند.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیسجمهور گفت: دولت شما، دولت تدبیر و امید است و انتظار بیشتری از آن میرود. در این رابطه ایجاد منطقه آزاد مریوان میتواند مفید و راهگشا باشد.
بیگلری ادامه داد: کردستان نیاز به اعتبارات جهشی دارد؛ چرا که زمانی که در دیگر استانها دلار هفت تومانی خرج توسعه آنها میشد، این استان زیر تانک و خمپاره و بمباران شیمیایی دشمن قرار داشت.
وی افزود: بسیاری از مدارس ما در استان کردستان کاملاً قدیمی و در حال تخریب هستند و بسیاری از جوانان تحصیلکرده ما نیز در حال مهاجرت به شهرهایی مانند سلیمانیه عراق هستند.
نماینده مردم سقز و بانه همچنین خطاب به وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: مشکل مربیان پیشدبستانی را در سقز و بانه حل کنید و حل ماموریت مرزی فرهنگیان این استان را نیز پرداخت کنید.
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