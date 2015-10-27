به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی صبح سه‌شنبه در دیدار جمعی از مدیران و مسئولان استان به مناسبت هفته پدافند غیرعامل اظهار داشت: آنچه داریم از محرم و نهضت کربلاست و با درس گرفتن از این حماسه می‌توانیم مسیر درست زندگی را پیدا کنیم.

وی افزود: در بررسی نهضت کربلا و فرمایشات امام حسین (ع) می‌توان دریافت که در آن دوران نیز حضرت برای آماده شدن جامعه، توانمند شدن مردم و بصیرت بخشی فعالیت‌های ارزشمندی داشتند که در عصر کنونی نیز می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد.

امام‌جمعه قزوین با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل اظهار کرد: با دقت در محیط اطراف خود می‌توان بسیاری از تهدیدات را شناسایی کرد و برای نمونه کمبود آب امروز به‌عنوان یک تهدید جدی محسوب می‌شود اما مصرف بی‌رویه نشان می‌دهد هنوز این باور در جامعه ایجاد نشده که این تهدید را جدی بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تصریح کرد: دشمن‌شناسی یکی از موضوعات اساسی قرآنی است که باید موردتوجه قرار گیرد تا مقابله با دشمن هم در رویکرد مردم و مسئولان مهم تلقی شود زیرا آموزه‌های دینی این است که هرگز با دشمن بیعت نکرده و با تمام توان در مقابل آن‌ها ایستادگی کنیم.

آیت الله عابدینی بیان کرد: برای اصلاح امور مهم در جامعه نیازمند اراده و عزم جدی هستیم و این موضوع در پدافند غیرعامل باید در اولویت قرار گیرد.

امام‌جمعه قزوین امربه‌معروف و نهی ‌از منکر را از دیگر مسائل مهم در پدافند غیرعامل دانست و افزود: اگر فرهنگ امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه تبیین شود می‌توان به اصلاح امور امیدوار بود زیرا احیاء این فریضه بسیاری از آسیب‌ها را برطرف می‌کند.

وی افزود: اگر به جایگاه مساجد، نمازهای جمعه و جماعت، ایمان و معرفت دینی خود اهمیت دهیم، پدافند غیرعامل را تقویت کرده و جامعه را در مقابل دشمن، خطرها، آسیب‌ها و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بیمه کرده‌ایم.

دنیاپرستی موجب انحراف می‌شود

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به گفته‌های برخی در خصوص دست دادن امام حسین (ع) با عمر بن سعد، بیان کرد:برخی عالم نماها برای اینکه دست دادن آقای ظریف با اوباما را توجیه کنند، می‌گویند امام حسین (ع) هم با عمر سعد دست داده‌اند؛ درحالی‌که در میان عرب‌ها دست دادن به معنای بیعت است و معنای دیگری دارد و این مقایسه درست نیست.

وی افزود: شاید برخی افراد که درک درستی از دین ندارند بدون غرض این مسائل را مطرح کنند اما باید متوجه باشند که حرکت امام حسین (ع) اصلاح امور و امربه‌معروف و نهی از منکر بود و اگر این افراد اسناد عاشورا را مطالعه کنند از گفته‌های خود شرمنده ‌و پشیمان می‌شوند.

آیت الله عابدینی با اشاره به اینکه دنیاپرستی ریشه بسیاری از فسادهاست یادآور شد: دوستداران واقعی حضرت امام حسین(ع) باید در دین مطالعه عمیق داشته باشند و از مسائل انحرافی و فتنه‌ها دوری کنند.

محمد افشار مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری قزوین هم گزارشی از اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته ارائه کرد و گفت: با شناسایی محورهای مهم در حوزه پدافند غیرعامل بستر لازم برای آمادگی مردم در بخش‌های مختلف را تقویت کرده‌ایم.

امیر عبدالرضا شهری فرمانده لشگر ۱۶ زرهی قزوین هم در این جلسه در خصوص اهمیت پدافند غیرعامل گفت: در پدافند غیرعامل تقویت حوزه‌های اعتقادی و فرهنگی اهمیت زیادی دارد و باید به آن توجه ویژه شود.

وی افزود: داشتن مقاومت اعتقادی و فرهنگی موجب می‌شود بتوانیم در برابر دشمن هم مقاومت کنیم و حرکت در این مسیر ما را در برابر فتنه‌ها نیز مصون می‌کند.