به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی صبح سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه هجدهمین دوره انتخابات دانش‌آموزی استان اظهار کرد: این دوره از انتخابات در یک هزار و ۱۳۰ مدرسه ابتدایی استان برگزار می‌شود.

سید علیرضا موسوی‌نژاد بیان کرد: همچنین هم‌اکنون انتخابات شورای دانش‌آموزی در ۳۱۰ آموزشگاه متوسطه اول و ۲۶۳ مدرسه متوسطه دوم در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: در این دوره از انتخابات ۱۳۲ هزار دانش‌آموز پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند.

انتخاب ۸۶۶۰ نفر به‌عنوان اعضای اصلی شورای دانش‌آموزی

معاون پرورشی اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی بابیان اینکه در این دوره از انتخابات بیش از هشت هزار و ۶۶۰ نفر از کاندیداها به‌عنوان اعضای اصلی شورای دانش‌آموزی انتخاب می‌شوند، بیان داشت: تعداد سه هزار و ۴۶۰ نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل خواهند بود.

به گفته موسوی‌نژاد در این دوره ۱۲ هزار و ۱۳۰ نفر از اعم از مسئولان صندوق‌ها و ... برای برگزاری انتخابات همکاری می‌کنند.

وی بابیان اینکه برگزاری انتخابات شورای دانش‌آموزی همانند انتخابات وزارت کشور است، عنوان داشت: تمامی مراحل ثبت‌نام، بررسی صلاحیت کاندیداها، رأی‌گیری و اعلام نتیجه انتخابات همانند انتخابات وزارت کشور است.

معاون پرورشی اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان جنوبی اضافه کرد: حتی در این انتخابات از صندوق‌های انتخابات وزارت کشور استفاده می‌شود.

موسوی‌نژاد بیان کرد: در اردیبهشت‌ماه سال آینده نیز برترین‌های شوراهای دانش‌آموزی استان انتخاب و به تهران اعزام می‌شوند.

وی، تمرین دموکراسی و مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فعالیت‌های گروهی را ازجمله اهداف برگزاری انتخابات شورای دانش‌آموزی عنوان کرد.