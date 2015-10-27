به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم رضایی در جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر شفاهی به وزیر امور خارجه اظهار کرد: واقعه منا باید با جدیت پیگیری شود تا خون به ناحق ریخته شده حجاج فراموش نشود و چهره خائنین به اسلام و ابن‌زیادها و شمر و حرمله‌های زمان شناخته شده و رسوا و تنبیه شوند.

وی همچنین در تذکر شفاهی به وزیر آموزش و پرورش اظهار گفت: پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته و توجه به کرامت و معیشت فرهنگیان باید مدنظر وزیر باشد.

نماینده مردم خمین در مجلس با انتقاد از سیاسی‌کاری در آموزش و پرورش عنوان کرد: قربانی کردن آموزش و پرورش زیر پای باندهای سیاسی خیانتی بزرگ به امام (ره) و شهداست.

رضایی خطاب به وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: انتصابات در این وزارتخانه توسط ستادهای انتخاباتی انجام می‌شود و قلع و قمع نیروهای ارزشی و پشت پا زدن به آنان در کارنامه شما ثبت شده است.