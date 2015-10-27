صادرات چهارمحال و بختیاری به ۱۹ کشور انجام می شود

سیاوش نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صادرات چهارمحال و بختیاری به ۱۹ کشور جهان انجام می شود، اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از محصولات تولیدی این استان مانند بادام، فرش، محصولات خانگی، شیرینی جات و... به کشور های مختلف جهان صادر می شود.

وی افزود: سهم صادرات به برخی از این کشور ها از جمله عراق، افغانستان، پاکستان بیشتر از دیگر کشور ها است.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: توسعه صادرات می توان زمینه فعال شدن واحد های تولیدی بیشتر را در سطح استان چهارمحال و بختیاری فراهم کند که این امر به صورت مسقیم با ایجاد اشتغال رابطه دارد.

سیاوش نظری ادامه داد: باید افراد توانمند در حوزه صادرات وارد شوند و مسیر صادرات کالاهای صادراتی این استان را رونق بیشتر ببخشند.

وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری ظرفیت های مختلفی در حوزه های مختلف تولیدی دارد که باید از این ظرفیت استفاده شود، ادامه داد: باید با تولید کالای با کیفیت در این استان، زمینه افزایش صادرات را به کشور های دیگر جهان را فراهم کرد.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری یادآور شد: باید مشکلات حوزه صادرات شناسایی شود و زمینه حل آنها و رونق گرفتن حوزه صادرات مورد توجه بیشتر قرار گیرد.