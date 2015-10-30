وضعیت معیشت بازنشستگان/۷۱۲ هزار تومان برای گذران زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی گویی تمامی ندارد و قرار نیست این افراد که عمرشان را پای تولید و خدمت به کشور گذاشته اند، یک نفس راحت بکشند و به مشکلات زندگی فکر نکنند.

وقتی کنارش می نشینم، صدای نفس هایش را می شنوم. کارش همین است که صبح بیاید روی نیمکت پارک نزدیک خانه اش بنشیند و به رویاهای دست نیافتنی خودش فکر کند.

وقتی وارد یک کارخانه دولتی شد، جوانی خوش قد و قواره بود. حالا بعد از ۳۰ سال کار، رمقی برایش نمانده و قدم هایش را به زور بر می دارد.

می گوید: آن روزها خیلی آرزوها داشتم. هر روز از ساعت ۵ صبح بلند می شدم تا زودتر از همه برسم محل کار.

حالا هم ۵ صبح بلند می شود. اما نه بخاطر رفتن سر کار. بلکه خواب به چشمانش نمی آید. مانده با ۷۰۰ هزار تومان مستمری ماهانه ای که می گیرد، چگونه زندگی خودش و همسر و فرزند چهارمش را تامین کند.

می گوید: سه فرزندم ازدواج کرده اند و رفته اند. آخری هم دانشجو است. اما باور کنید رمق ندارم بروم سر کار، چون با ۷۱۲ هزار تومان مستمری تامین اجتماعی چگونه زندگی کنیم. مگر من در این کشور زندگی نمی کنم؟ پول یک ماه نان و پنیر هم بیشتر از ۷۱۲ هزار تومان می شود.

بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، پس از افزایش ۱۵ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۴، چیزی در حدود ۶۰ درصد این افراد مستمری ۷۱۲ هزار تومانی دریافت می کنند.

آنچه مسلم است اینکه، این ۶۰ درصد همراه با افراد تحت پوشش، عددی نزدیک به سه میلیون نفر از جمعیت کشورمان را شامل می شود که می بایست با ۷۱۲ هزار تومان، زندگی را بگذرانند.

موضوع همسان سازی حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که از سال ۸۸ تصویب شده است، هنوز در اجرا با مشکلاتی همراه است. زیرا، بودجه ای که به این امر اختصاص می دهند، هیچ وقت محقق نمی شود و در نتیجه، بازنشستگان چشم به دست مدیرانی دارند که قرار است این بودجه را تامین کنند.

اعتباری که در سال اول برای اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته شد ۲۵۰۰ میلیارد تومان بود که فقط ۹۰۰ میلیارد آن تخصیص یافت و در نتیجه اجرای این طرح را با مشکل مواجه ساخت و از آن زمان تا امروز نیز طرح مسکوت باقی مانده چون اعتباری ندارد.

وقتی می پرسم از دوران بازنشستگی لذت می بری؟پاسخ می دهد: ای بابا. کدام لذت؟ کدام زندگی؟ ای کاش هنوز مشغول کار بودم. حداقل اضافه کاری و چیزی می گرفتم. اما حالا چی؟ یک ماه چشم انتظارم که ۷۱۲ هزار تومان بگیرم ببرم دو روزه خرج کنم.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که می خواهد تسهیلات دو میلیونی به بازنشستگان خودش بدهد.

می گوید: کدام تسهیلات. یه وام دو میلیونی این همه دوندگی ندارد. کلی مدرک و ضامن و... می خواهند. البته اگه بهانه اعتبار نیاورند.

ادامه می دهد: به فرض این وام را بگیریم. آخه با دو میلیون چه کار کنیم. خود مدیران سازمان تامین اجتماعی حاضرند دو میلیون وام بگیرند؟

البته سازمان تامین اجتماعی قرار است تسهیلات دو تا ۳ میلیون تومانی بدون بهره و ضامن در اختیار بازنشستگان قرار دهد که امیدواریم اعتبار کافی برای آن تخصیص و به تمامی مستمری بگیران تعلق گیرد.

همسان سازی در برنامه ششم ؛ عدم تغییر در زندگی بازنشستگان تا ۵ سال دیگر

محمد اشرفی رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلات بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر و ماهیانه ۷۱۲ تا ۸۰۰ هزارتومان مستمری دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، گفت: اگر خانواده این افراد را حداقل ۳ نفر در نظر بگیریم با مستمری که به آنها پرداخت می‌کنیم، نمی‌توانند از عهده هزینه‌های زندگی خود برآیند، به همین دلیل نیازمند یکسری تسهیلات و اقدامات حمایتی هستند که باید برای بهبود وضعیت معیشت آنها در نظر گرفته شود.

وی به بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در سال ۸۸ با تصویب مجلس ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافت که قرار شد این مبلغ سرمایه‌گذاری و از محل سود آن قانون همسان‌سازی اجرایی شود که متاسفانه به دلیل شرایط و موقعیت سازمان در آن برهه از زمان و فشار جامعه کارگری و بازنشسته‌ها ۹۰۰ میلیارد تومان آن اختصاص یافت آن هم به صورت مقطعی که با یک برنامه نامشخص از سوی تامین اجتماعی و به صورت ابتر و ناقص اجرایی و بصورت ناعادلانه میان بازنشستگان توزیع شد.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت: مابقی اعتبار مصوب تا به امروز تخصیص داده نشده است که دولت، مجلس و مدیران وقت نیز به آن توجه نکرده‌اند.

وی تأکید کرد: قول‌هایی که امروز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم داده می‌شود برای ۶-۵ سال آینده است.

بازنشستگان زیر خط بقا

وی گفت: جا دارد دولت به دلیل مشکلات جامعه بازنشستگی از منابع متفرقه و پول‌هایی که برمی‌گردد، در بخش مربوط به بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنها هزینه کند و تامین اجتماعی نیز به صورت عادلانه نسبت به توزیع آن اقدام نماید.

اشرفی با تاکید بر اینکه بازنشستگان هنوز تا رسیدن به خط بقا فاصله دارند،گفت: چنانچه همسان‌سازی اجرا و حقوق آنها زیاد شود، تازه به خط بقا می‌رسند و باز هم تا رسیدن به خط فقر که رقم آن بیش از حقوقی است که ۶۰ درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی می‌گیرند، فاصله دارند.

به گفته وی، بازنشسته‌ای که ۳۰ سال یک سوم حقوق خود را حق بیمه پرداخت کرده و در دوران بازنشستگی نیز ۲ درصد حقوق وی بالاجبار برای حق بیمه کسر می‌شود، به دلیل مشکلاتی که بخش درمان تامین اجتماعی دارد به سمت بیمه تکمیلی سوق پیدا می‌کند و باز هم مجبور است بخشی از حقوقش را بدین منظور اختصاص دهد که این به هیچ وجه عادلانه نیست.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی به مشکل درمان بازنشستگان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر به دلیل افزایش نامتعارف تعداد بیمه شدگان و بازنشستگان، مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی پاسخگوی این افراد نیست، به همین دلیل مراجعه به مراکز درمانی این سازمان نشان می‌دهد که باید صف‌ها و ساعات طولانی برای معاینه و درمان پشت سر گذاشته شود.

مراکز درمانی با تعداد بیمه شدگان همخوانی ندارد

اشرفی تصریح کرد: امکانات درمانی امروز تامین اجتماعی با تعداد بیمه شدگان و بازنشستگان هماهنگی ندارد و افزایش تعداد این مراکز با توجه به تعداد بیمه شدگان تعهداتی بوده که سازمان اجتماعی باید انجام می‌داد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و باعث بروز مشکلاتی در بخش درمان برای بازنشستگان شده است.

این مشکلات در حالی مطرح می شود که در نقطه مقابل، وضعیت بازنشستگان کشوری به مراتب بهتر از تامین اجتماعی است.بطوریکه ۹۸ درصد یک میلیون و ۲۴۵ هزار بازنشسته کشوری، بین ۷۵۰ هزار تا ۲.۲ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند.

متاسفانه شرایط امرار معاش بازنشستگان تامین اجتماعی، آنطور که باید در شان این افراد نیست. کسانی که ۳۰ سال کار صادقانه و خالصانه انجام داده اند به این امید که روزی بتوانند زیر سایه درختان بنشینند و دغدغه ای نداشته باشند. جا دارد که دولت و مسئولان تامین اجتماعی در جهت ارائه خدمات درمانی و افزایش تسهیلات در جهت افزایش حقوق این قشر از افراد جامعه اقدام کنند.