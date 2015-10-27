حضور جودوکار آذربایجان شرقی در ترکیب تیم ملی برای مسابقات ابوظبی

به گزارش خبرنگار مهر، آرش آقایی جودوکار جوان آذربایجان شرقی است که با پایان يافتن رقابت های جودو قهرمانی جوانان جهان در ابوظبی، هشتم تا دهم آبان امسال به عنوان یکی از پنج نماینده کشورمان در مسابقات گراند اسلم ابوظبی با حضور جمعی از بهترین های جهان شرکت خواهد کرد.

بر اساس اعلام فدراسیون جودو و کوراش جمهوری اسلامی ایران، تیم ملی کشورمان با پنج جودوکار چهارشنبه هفته جاری برای حضور در این مسابقات راهی امارات می شود و از روز جمعه کار خود را در این مسابقات آغاز می کند که «محمد بریمانلو» در وزن ۶۶- کیلوگرم، «آرش آقایی و وحید بنا» در وزن ۷۳- کیلوگرم، «سعید ملایی» در وزن ۸۱- کیلوگرم و «جواد محجوب» در وزن ۱۰۰- کیلوگرم، ترکیب تیم ملی ایران با هدایت مجید زارعیان را تشکیل می دهند.

طبق برنامه اعلام شده قرعه کشی مسابقات پنجشنبه هفتم آبان برگزار می شود و جمعه هشتم آبان جودوکاران دو وزن ۶۰- و ۶۶- کیلوگرم رقابت های خود را برگزار می کنند، شنبه نهم آبان نیز رقبای دو وزن ۷۳- و ۸۱- کیلوگرم به روی تاتامی می روند و یکشنبه ۱۰ آبان نیز مبارزات سه وزن ۹۰- ، ۱۰۰- و ۱۰۰+ کیلوگرم برگزار خواهد شد.