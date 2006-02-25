"سن ميكله يك خروس داشت" آغازگر بيان مضامين سياسي در قالب روابط اجتماعي

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، فيلم متعلق به دوره اي است كه سينماي ايتاليا در دوران اوج و شكوفايي خود به سر مي برد. اين فيلم در زماني ساخته شده است كه موج نو سينماي ايتاليا با حضور فيلمسازاني چون ويتوريا دسيكا، لويي مال و تروفو شكل گرفته بود و ابداع مكتب نئورئاليسم و تحت تاثير قرار دادن ديگر ساخته هاي اروپايي، شرايطي را به وجود آورد كه صنعت فيلمسازي ايتاليا در سطح قابل توجهي در عرصه سينماي جهان قرار بگيرد. در همين دوره برادران تاوياني پا به عرصه توليد فيلم هايي گذاشتند كه به همين موج نو سينماي ايتاليا تعلق داشت، اما در عين ويژگي هاي خاص خودشان را در اين فيلم ها اعمال مي كردند.



در دهه 60 و 70 ساخت فيلم ها بر اساس مكاتب مختلف سينمايي در اروپا رايج شده بود و توليد آثار فاخر و روشنفكري با استفاده از مولفه هاي خاص به مرحله توليد مي رسيد. در اين بين برادران تاوياني با ساخت اين فيلم در سال 1972 شرايطي را به وجود آوردند كه سينماي سياسي از شكل تعريف شده خود تا حدود زيادي جدا شود. چون تا آن زمان سينماي سياسي بيشتر به آثار اختصاص داشتند كه مخاطب خاص مي طلبيد و فهم آن براي عموم مخاطبان چندان ميسر نبود. اما سازندگان اين فيلم موضوع سياسي را در دل اجتماع مطرح كردند و افراد سياسي را اشخاصي نابغه و دست نيافتني تصوير نكردند. به عكس، در اين اثر مسايل سياسي به شكلي جدايي ناپذير از امور عادي اجتماعي به تصوير كشيده شده است و شخصيت اصلي اين داستان هيچگاه پيوند خود را از جامعه قطع نمي كند. درست زماني كه ارتباط اين شخصيت با اجتماع اطرافش قطع مي شود و در حالت ماليخوليا قرار مي گيرد، لحظه نابودي و مرگ او است.



اين فيلم بر اساس داستاني كوتاه از لئون نيكولايويچ تولستوي به نگارش درآمده و از مضموني سياسي - اجتماعي برخوردار است. در اين فيلم شرايط نامناسب اجتماعي در كنار مسايل سياسي كه اين اوضاع ناهنجار را شدت مي بخشد، به شكلي داستاني و تاثير گذار به تصوير كشيده مي شود.



قهرمان اين فيلم ، "گاليو مانيري" نام دارد كه مردي از طبقه متوسط ايتاليا است. اين فرد از تمايلات و انگيزه هاي خاص سياسي برخوردار است كه از سوي دولت وقت چندان مورد قبول نيست. گاليو فعاليت سياسي را راهي براي تغيير شرايط نامناسب اجتماعي مي داند و به سوسياليست ها تمايل دارد. همين مساله موجب مي شود كه او دستگير و روانه زندان شود. مانيري در زندان همچنان سعي دارد كه ارتباط خود را همفكرانش را پيگيري كند و بتواند به نوعي اهداف سياسي اش را محقق سازد. اما در عمل اين كار امكان پذير نمي شود و توهين ها، تحقيرها و فشارهاي جسمي و روحي كه بر او وارد مي شود، اين شخصيت را به سمت بر هم خوردن تعادل روحي مي برد، تا جايي كه دچار ماليخوليا مي شود و در راه انتقال به زندان ديگري خود را به رود پرتاب مي كند و غرق مي شود.



فيلم سينمايي " سن ميكله يك خروس داشت " هجويه اي است از افرادي كه افكار ناشدني و عجيب در سر دارند و با تمايل به سمت جريان هاي روشنفكري و سياسي به نوعي سعي مي كنند تا سرپوشي بر نقاط ضعف شخصيتي خود بگذارند. سن ميكله نماد همه آدم هايي است كه توليد انديشه شان با مشكل مواجه است و خروس نماد افرادي كم هوش و ستيزجو است كه چون هدف و راه خود را به درستي نمي شناسند، با مسايل و مشكلات زيادي مواجه مي شوند.



در اين فيلم كه در قالب 90 دقيقه تهيه و توليد شده است رناتو اسكاريا، گوليو بروگي، ويتو كيپولا، ويتوريو فانتوني، سينديا براتو، ويرجينيا سيوفيني، دانيل دابلينو، مارچلو دي مارتير ايفاي نقش مي كنند. اين فيلم در سال 1972 موفق به كسب جايزه از جشنواره بين المللي فيلم برلين شد. در آن زمان جشنواره فيلم برلين به عنوان يكي از جشنواره هايي كه به آثار اجتماعي و روز توجه خاص نشان مي داد و همواره فيلم هاي فراگير و پرمفهوم را به عنوان آثار برگزيده مورد توجه قرار مي داد، در بين سينماگران شناخته مي شد.

فيلم سينمايي "سن ميكله يك خروس" جمعه 5 اسفند در قالب برنامه صد فيلم از شبكه سه سيما پخش شد.