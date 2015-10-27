نجات جامعه بیماران خاص با تولید داروهای حیاتی در کشور 

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالیکه آیندهنگری دهه ۷۰ امروز ما را به مقام چهارم در تولید داروهای زیست فنآوری در آسیا رسانده است، متاسفانه مشکلات تامین دارویی هماکنون گریبان گیر جامعه بیماران خاص است و گذر از بحرانهای شدید پیشرو در تامین داروهای بیماران خاص نیازمند حرکتی بسیجی بهمنظور برنامهریزی و زیر ساختار سازی است.
امیر فرشچی مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان با اشاره به تولید محصولات دارویی بیماریهای خاص در کشور گفت: تولید داروهای بیوتکنولوژی یا بیوسیمیلار بهصورت خاص و متعدد هرروزه جان بسیاری از بیماران مبتلابه این بیماریها مثل سرطان، بیماریهای خود ایمنی و هموفیلی را در ایران و برخی دیگر از نقاط دنیا نجات میدهد.
وی افزود: داروهای بیوسیمیلار عرضهشده، با استفاده از تکنیکهای مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی دارویی و برگرفته از پیشرفتهترین خطوط، طبق آخرین استانداردهای دارویی دنیا تولید، پایش کیفی و عرضه میشود.
وی ادامه داد: برخی از این محصولات، محصولی استراتژیک برای هر کشور محسوب شده که طیف متنوعی از جامعه بیماران خاص را تحت درمان قرار میدهد.
جلوگیری از اپیزودهای خونریزی در بیماران با تولید «آریوسون»
فرشچی با اشاره به ویژگیهای «آریوسون» گفت: «آریوسون»، همان فاکتور هفت انعقادی نوترکیب فعالشده است که برای درمان کنترل و جلوگیری از اپیزودهای خونریزی در بیماران هموفیلی« آ و ب » که بر علیه فاکتور هفت آنتی بادی خنثیکننده دارند، بیماران هموفیلی اکتسابی، بیماران کمبود مادرزادی فاکتور هفت، بیماران مبتلا به سندروم گلانزمن و بهصورت آف لیبل برای بیمارانی که دچار خونریزیهای حاد ناشی از تروما شدهاند ، مورداستفاده قرار میگیرد.
به گفته وی، این دارو بهصورت پودر «لئوفیلیزه» در ویال ۱.۲ میلیگرمی به همراه ویال آب مقطر قابل تزریق بهعنوان حلال عرضه میشود.
وی با بیان اینکه «آلتبرل» بانام «ژنریک اتانرسپت» دیگر داروهای تولیدشده در این شرکت دانشبنیان است، اظهار داشت: «آلتبرل» پروتئین فیوژن با ساختار آنتی بادی مونوکلونال است که از پر مصرفترین داروها در بیماران مبتلابه آرتریت روماتوئید به شمار می رود.
فرشچی ادامه داد: این دارو بهصورت سرنگهای از پیش پرشده یکبار مصرف و آماده جهت تزریق زیرجلدی عرضه میشود که هر سرنگ ۲۵ میلیگرمی حاوی نیم میلی لیتر و هر سرنگ ۵۰ میلیگرمی حاوی ۱ میلی لیتر محلول دارویی است.
وی در ادامه افزود: «زیتاکس» با «نام ژنریک ریتوکسیمب» یک «مونوکلونال آنتی بادی کایمریک» بر علیه «آنتی ژن CD ۲۰ »موجود بر سطح لنفوسیتهای بی نرمال و بدخیم است که با تکنولوژی«DNA » نوترکیب و با استفاده از سلولهای تخمدان همستر چینی تولید میشود.
وی عنوان کرد: این دارو به دو صورت ویال های ۱۰۰ میلی گرم و ۵۰۰ میلی گرمی به بازار عرضه میشود. نحوه استفاده از این محصول بهصورت تزریق داخل وریدی پس از رقیق کردن است.
فرشچی گفت: «آریوتراست» با نام «ژنریک تراستوزومب» یک مونوکلونال آنتی بادی نوترکیب است که برعلیه «رسپتور اپیدرمال انسانی فاکتور رشد» (HER۲)عمل میکند. این رسپتور بهطور طبیعی بر سطح سلولهای نرمال وجود دارد وباعث تنظیم میزان رشد و تکثیر سلولی میشود.
فرشچی ادامه داد: آریوتراست در ویال های ۱۵۰ و ۴۴۰ میلیگرمی و بهصورت پودر لیوفلیزه تولید میشود و برای استفاده باید توسط آب قابل تزریق (آب مقطر) حل شود و بهصورت تزریق داخل وریدی تجویز شود.
به گفته وی، تولید این دارو از خروج مقدار هنگفتی ارز سالانه از کشور جلوگیری میکند.
این فعال حوزه فناوری در مقایسه محصولات تولیدشده با نمونههای مشابه خارجی بیان کرد: تمامی محصولات این شرکت دانش بنیان بر اساس استاندارهایی اروپایی برای تولید داروهای بیولوژیک تولید میشوند و کیفیت هر محصول تولیدی در مقایسه با محصول خارجی اصلی و استاندارد فارماکوپه کنترلشده و پس از تأیید کیفیت روانه بازار میشود. تا جایی که این محصولات در عرصه بینالمللی ازنظر قیمت و کیفیت با نمونه برند رقابت میکنند.
وی با اشاره به وضعیت میزان واردات از زمان شروع بهکار این شرکت دانشبنیان گفت: در مورد داروی آریوسون واردات داروی خارجی بهطور کامل قطعشده و کل بازار داخل توسط این شرکت تأمین میشود.
فرشچی ادامه داد: در مورد داروی «آلتبرل» حدود ۹۰ درصد نیاز بازار توسط این شرکت تأمین میشود. همچنین در مورد داروی «زیتاکس» می توان گفت بیش از ۵۰ درصد نیاز بازار توسط آریوژن تأمین میشود که این روند روبه رشد است.
صد میلیون دلار صرفهجویی ارزی با تولید داروهای حیاتی در کشور
فرشچی با تأکید بر تنوع محصولات عرضهشده توسط تیم تحقیقاتی در این شرکت دانشبنیان گفت: آریوسون(فاکتور هفت نوترکیب) آلتبرل (اتانرسپت)، زیتاکس(ریتوکسی مب) ، ازجمله محصولات طراحی و تولیدشده در این شرکت دانش بنیان هستند که تولیدات سالانه این محصولات به میزان قابلتوجهی صرفهجویی ارزی به همراه میآورد.
وی ادامه داد: با اضافه شدن آریوتراست (تراستوزومب) به سبد محصولی این شرکت میزان صرفهجویی به دو برابر میزان موجود میرسد.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان محصولات تولیدشده را در حوزه صادرات فعال دانست و افزود: صادرات داروهای (آریوسون و زیتاکس و آلتبرل) تاکنون به کشور سوریه بوده است و مراحل ثبت این داروها در ۳۰ کشور و نیز اتحادیه اروپا در جریان است.
به گفته وی، از طرفی پروسه انتقال تکنولوژی تولید این محصولات به کشور ترکیه، مالزی و روسیه آغازشده است.
فرشچی اظهار کرد: بهطور حتم جهت رسیدن به اهداف بلندمدت و رسیدن به موفقیت، ایجاد محیط مناسب کسبوکار در داخل کشور در تولید داروهای باکیفیت نیازمند همراهی و حمایت از سوی مسئولین هستیم، لذا از اینرو امیدوارم بتوانیم با توجه به پیشینه کشورمان در عرصه پزشکی درست گام برداریم و موفقتر از همیشه حرکت کنیم.
فرشچی با اشاره به تیم تحقیق و توسعه این شرکت دانشبنیان گفت: این شرکت تاکنون موفق به جذب حدود ۳۰۰ نفر پرسنل مجرب و جوان و بااستعداد در رشته ها و شاخههای بیولوژی، داروسازی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و ... شده است.
نظر شما