به گزارش خبرنگار مهر، «موکب نامه» عنوان نشریه ای است که روزانه در سوگواره هنر و حماسه که در دانشگاه هنر در حال برگزاری است، منتشر می شود و تاکنون چهار شماره از نشریه «موکب‌نامه» منتشر شده است. هر شماره از این نشریه شامل پنج بخش است. در بخش اول با عنوان «پای منبر استاد»، خلاصه‌ای از سخنرانی حجت‌الإسلام علیرضا پناهیان منتشر می‌شود. بخش دوم به گزارش تصویری هر شب از هیئت اختصاص دارد. در بخش «قفسه» هرروز به معرفی یکی از کتاب‌های مربوط‌ به عاشورا پرداخته می‌شود. «سوگواری قلم» نیز به نقل بخشی از مقاتل می‌پردازد. آخرین بخش نیز «پای منبر آقا» است که به نقل صحبت‌های رهبری درباره هیئت‌های عزاداری می‌پردازد.

یازدهمین «سوگواره هنر و حماسه»، از چهارشنبه، بیست‌ونهم مهرماه (هفتم محرم) آغاز شده و تا هشتم آبان ادامه دارد. این مراسم به‌همت جمعی از دانشجویان و فعالان هنر و رسانه، هرشب از ساعت ۱۹:۳۰ در پردیس ولیعصرِ دانشگاه هنر تهران به‌نشانیِ «خیابان ولی‌عصر، بالاتر از چهارراه ولی‌عصر، جنب دانشگاه صنعتی امیرکبیر» برگزار می‌شود.

دریافت نشریات:

موکب نامه ۱

موکب نامه ۲

موکب نامه ۳

موکب نامه ۴