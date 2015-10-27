علی‌اکبر ابرقویی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبت‌های سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در برنامه نود و اینکه مشخصا با اعلام نام علیرضا اسدی جنگ با دبیر فدراسیون فوتبال را علنی کرد، با بیان مطلب فوق افزود: متاسفانه من برنامه نود را ندیدم ولی اگر قرار به ایجاد آرامش در تیم ملی باشد، مهمترین افرادی که می‌توانند این آرامش را ایجاد کنند، کادر فنی و دست اندرکاران آن هستند.

وی افزود: به نظرم کی‌روش نباید خودش را وارد این موضوعات کند. وظیفه کی‌روش مسائل فنی است و با ورود به مواردی مثل کمیته اخلاق، آرامش را از خودش و تیم ملی سلب می‌کند. درست است الان مسابقات تیم ملی در مرحله مقدماتی جام جهانی چندان دشوار نیست ولی در مرحله بعد قطعا کار تیم ملی سخت و سنگین خواهد بود و این مربی برای موفقیت در آن مرحله، حتما باید آرامش را در دستور کارش قرار دهد.

عضو مجمع فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: مطرح کردن این مسائل از زبان کی‌روش غیر حرفه‌ای است و هیچ کجای دنیا سرمربی یک تیم فضا را به هم نمی‌ریزد. باید همه دست اندرکاران فوتبال فضایی را فراهم کنند تا تیم ملی در آرامش به کارش ادامه بدهد. نتیجه نگرفتن تیم ملی همه ارکان فوتبال ما را زیر سئوال خواهد برد.

وی در ادامه درباره خبر انحلال تیم کاشی نیلوی اصفهان و انصراف از لیگ برتر فوتسال، خاطرنشان کرد: تا الان که نامه‌ای برای انحلال تیم کاشی به دست ما نرسیده است. من هم در اخبار شنیده‌ام که این اتفاق افتاده است.

ابرقویی‌نژاد در خصوص گلایه علیرضا باطنی عضو هیات مدیره باشگاه مبنی بر همکاری نکردن هیات فوتبال اصفهان و عدم حمایت از تیم کاشی، یادآور شد: ما چه همکاری‌ای نکرده‌ایم؟ اگر منظور باطنی کمک مالی است که باید بگویم هیات‌های فوتبال نمی‌توانند کمک مالی کنند. به غیر از این، ما تمام کمک‌های دیگر را برای اجرای مسابقات سایر مسائل به تیم کاشی داشته‌ایم.

وی همچنین ادامه داد: حدود ۱۰ روز پیش بود که مسئولان کاشی نیلو با ما برای حل مشکلاتشان صحبت کردند و قرار شد تا یک باشگاه اصفهانی به آنها کمک مالی کند تا مسائل‌شان برطرف شود که گویا این ارتباط شکل نگرفت و دیگر هم از آن اطلاعی ندارم.

رئیس هیات فوتبال استان اصفهان درباره صحبتهای باطنی مبنی بر اینکه این هیات اسناد و مدارک باشگاه را به نام کاشی نیلو نزده و در این راه سنگ اندازی کرده است، گفت: صحبت‌های ایشان غیر کارشناسی و غیر فنی است. تیم در اختیار خود آقایان است. آنها با ما مذاکره کردند و ما هم گفتیم با هر گروهی که دوست دارند، برای اسپانسری مذاکره کنند. الان اسم تیم هم به نام کارخانه خودشان است. بحث‌ها جای دیگر است. فکر می‌کنم این تصمیم به خاطر مسائل داخلی کارخانه است که قصد ندارم به آن ورود کنم.