ادارات گرگان برای هفته بسیج برنامه شاخص معرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی خاکی در جلسه ستاد شهرستانی گرامیداشت هفته بسیج که ظهر سه شنبه با حضور مدیران و نمایندگان ادارات و سازمان های شهرستان گرگان در فرمانداری گرگان برگزار شد، گفت: بسیج نهادی است که دوام و قوام انقلاب اسلامی به وجود آن وابسته است و در ارتباط با آموزه های دینی و فرهنگ عاشورا، یک فرهنگ عمیق و ریشه دار است.

خاکی ضمن تاکید بر توجه ویژه بر نهاد بسیج افزود: همه توانمندی های نظام مقدس جمهوری اسلامی به این نهاد بستگی دارد و آحاد ملت در آن عضو هستند.

خاکی با بیان اینکه برای استمرار انقلاب اسلامی باید به بسیج توجه کنیم اظهار کرد: مفهوم بسیج، نظام و انقلاب را با خود همراه می سازد و ریشه همه این موارد به هم پیوند خورده است و ضرورت توجه به آن اجتاب ناپذیر است.

وی خطاب به مدیران حاضر در جلسه گفت: همه مدیران شهرستانی باید پیگیر برنامه های هفته بسیج باشند و حداقل یک برنامه اصولی و شاخص را به ستاد معرفی کنند.

وی تصریح کرد: در روزهای نزدیک به هفته بسیج نیازمند فضاسازی شهری هستیم به گونه ای که گویای ماندگاری این نهاد برای آیندگان و هویت بسیج باشد.

فرماندار گرگان به ویژه برنامه بهمن ماه امسال اشاره و اظهار کرد: رزمایش بهمن ماه امسال می توان خروجی مطلوبی برای شهرستان داشته باشد و همه مدیران برای هرچه بهتر برگزار شدن آن برنامه ریزی و پیگیری کنند.

ویژه برنامه گرامیداشت پنجم آذر ۵۷

فرمانده سپاه ناحیه گرگان هم در این جلسه گفت: ستاد پشتیبانی از بسیج برگزار کننده برنامه های امسال هفته بسیج است که ستادهای دانش آموزی، پیاده روی خانوادگی و یادواره سرداران و ۱۴۰۰ شهید شهرستان گرگان در زیرمجموعه آن قرار می گیرند.

سرهنگ سیدعلی مهاجر در مورد بسیج بیان کرد: بسیج قدمتی به اندازه تاریخ انسان دارد و فلسفه آن تقویت، تحکیم و تحقق احکام و ارزش های اسلامی است.

سرهنگ مهاجر به ویژه برنامه روز «پنجم آذر» در گرگان اشاره کرد و گفت: در حادثه غمبار پنجم آذر سال ۵۷ مردم ولایتمدار گرگان به تأسی از امام خود به میدان آمدند و ۱۵۰ مجروح و ۱۴ شهید تقدیم به انقلاب کردند.

وی افزود: برای گرامیداشت این روز برنامه شاخصی در نظر گرفته ایم و ستاد پیاده روی خانوادگی را تشکیل داده ایم.

وی به برنامه یادواره شهدا اشاره و بیان کرد: یادواره شهدا در سه سطح پایگاه محلات، حوزه یا بخش شهرستان و خود شهرستان برگزار می شود و امسال در شب شهادت امام رضا (ع) این برنامه برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه گرگان اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۵۱ قانون اساسی، «دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.»

سرهنگ مهاجر افزود: بر همین اساس باید همه دستگاه های دولتی در اجرای برنامه های بسیج مشارکت داشته باشند و برای اینکه به ارتش ۲۰ میلیونی برسیم نیاز است به این موضوع توجه ویژه ای صورت بگیرد.

آمادگی شبکه سه سیما برای پخش مستقیم پیاده روی در گرگان

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گرگان نیز گفت: شهرستان گرگان به عنوان پایتخت پیاده روی ایران و حتی جهان شناخته می شود و در این زمینه به خوبی خود را نشان داده است.

اسماعیل حاجی آبادی با بیان اینکه پیاده روی امسال موضوع خاصی است و همه مردم باید مشارکت کنند اظهار کرد: صدا و سیما برای پخش زنده و مستقیم برنامه پیاده روی خانوادگی گرگان از شبکه سه سیما، به ما پیشنهاد داده است که این برنامه در ۲۹ آبان برگزار شود.

حاجی آبادی افزود: چنانچه برنامه پیاده روی در این تاریخ برگزار شود بازتاب بسیار خوبی خواهد یافت و حتی می توانیم از مشارکت حامیان مالی برای تامین جوایز استفاده کنیم.