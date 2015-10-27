هجدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی مدارس البرز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس استان البرز صبح امروز سه شنبه با حضور نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان، فرماندار شهرستان فردیس، مدیرکل امور اجتماعی استاندار البرز، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه و برخی مسئولان دیگر در دبیرستان شهید صدر رجائی شهر برگزار شد.

عزیز اکبریان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت آموزش و پرورش در جامعه، اظهار کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش با مشکلات زیادی دست به گریبان است امیدواریم با پیگیری هایی رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشی از مشکلات این نهاد تا سال آینده برطرف شود.

اکبریان با اعلام این خبر که در سال جاری قبولی دانش آموزان دختر به ۶۵ درصد افزایش یافته است، گفت: دانش آموزان امروز، دانشجویان فردا و سازندگان این مملکت خواهند بود به همین منظور باید توجه ویژه ای به جایگاه دانش آموزان شود.

۴۱۳ هزار دانش آموز البرزی در انتخابات شورای دانش آموزی حق رای دارند

در ادامه این مراسم خسرو ساکی مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان البرز، گفت: نظام جمهوری اسلامی نظامی است که مبتنی بر آراء مردم و آموزه های عمیق اسلامی است که برگرفته از قرآن کریم و سیره پیامبر عظیم الشان و ائمه اطهار است.

ساکی در ادامه افزود: فرزندان این آب و خاک باید از دوران دبستان با شیوه و ارکان حکومت آشنا شده و به نوعی تمرین زندگی و مشارکت برای بهبود شرایط زندگی در نظام جمهوری اسلامی را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس آموزش و پرورش بحث شوراهای دانش آموزی و مجلس دانش آموزی را راه اندازی کرده است تا با شرکت در انتخابات کاندیدا شدن برای دیگران و مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها را در دستور کار قرار داده است.

وی اظهار امیدواری کرد که این برنامه به نحوی در استان و کشور انجام شود که اهداف پیش بینی شده محقق شود.

ساکی با تاکید بر اصل شورا و مشورت در دین اسلام و قرآن کریم که پیامبر(ص) نیز بر آن سفارش فراوان داشتند گفت: چنانچه در عرصه های مختلف روش مشورت جویی و مشورت خواهی را نهادینه کنیم تصمیمات درستی اتخاذ خواهد شد.

ساکی در پایان گفت: امروز در ۲ هزار و ۲۰۰ واحد آموزشی استان انتخابات انجام می شود و ۴۱۳ هزار دانش آموز لازم التعلیم البرزی برای فعالیت در شوراها حق رای دارند.

تربیت دانش آموزان سیاسی وظیفه آموزش و پرورش است

در ادامه یوسف دانشور معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به اهمیت شورای دانش آموزی، گفت: این شوراها به منظور مشارکت دانش آموزان در امور آموزشی و پرورشی و درسی مدارس تشکیل شده است.

دانشور اهداف تشکیل شورا ها را تحکیم و تعمیق ارزشها و باورهای دینی خصوصا آموزه های سیاسی و اجتماعی آن در بین دانش آموزان و استفاده از نقطه نظرات دانش آموزان در امور مختلف مدرسه عنوان کرد.

وی افزود در سند تحول بنیادین ۶ ساحت وجود دارد که هر کدام از آنها همگام با هم باید رشد کند و رشد تک بعدی در این سند وجود ندارد.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: تربیت دانش آموزش سیاسی (به دور از سیاسی کاری) یکی از وظایف آموزش و پرورش است.

دانشور در ادامه گفت: در استان البرز هر مدیر مدرسه، مدیر منطقه و حتی مدیرکل آموزش و پرورش باید یک دانش آموز به عنوان مشاور خود انتخاب کند در این خصوص حکم و ابلاغ صادر شده است.

دانشور افزود: در جامعه وقتی به و جوانان و نوجوانان اعتماد کردیم برنده میدان بودیم همانطور که در ۸ سال دفاع مقدس از جوانان ۱۹ تا ۲۷ ساله به عنوان فرمانده جنگ را مدیریت کردند.

در پایان دانشور گفت: دانش آموزان باید در مدرسه جدی گرفته شود چرا که استفاده از نقطه نظرات دانش آموزان باعث می شود ابتکار عمل مدیر مدرسه بیشتر شود.