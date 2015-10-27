پارلمان ایران عضو کمیته اجرایی اتحادیه بین المجالس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید احمدرضا دستغیب در نشست خبری که صبح امروز (سه شنبه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد به مهم ترین اتفاق پارلمانی که طی چند روز گذشته رخ داده است اشاره کرد و گفت: عضویت پارلمان جمهوری اسلامی ایران در کمیته اجرایی اتحادیه بین المجالس موضوع مهمی بود که بعد از ۵۰ سال برای نخستین بار رخ داد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در نوبت قبلی خود توانسته بود تنها برای مدت ۲ سال در سال ۱۳۴۵ به عضویت این کمیته درآید که اکنون کاظم جلالی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) به عنوان نامزد شورای اجرایی بود که به عنوان عضو کمیته اجرایی بین المجالس انتخاب شد.

وی در ادامه با اشاره به نقش و اهمیت کمیته اجرایی اتحادیه بین المجالس عنوان کرد: این کمیته وظیفه نظارت بر عملکرد شورای بین المجالس را دارد و همچنین کل نظارت دبیرخانه این اتحادیه نیز بر عهده این کمیته بوده و در واقع عهده دار سیاست گذاری، راهبری و هدایت تصمیماتی که در اتحادیه بین المجالس جهانی گرفته می شود است.

دستغیب همچنین با اشاره به این مطلب که مهم ترین رکن اتحادیه بین المجالس بررسی درخواست کشورها برای عضویت در اتحادیه بین المجالس، است گفت: از سایر وظایف این کمیته درخواست تشکیل شورای بین المجالس در مواقع اضطراری، تعیین تاریخ و محل تشکیل اجلاسیه ها، تعیین دستور کار بین المجالس، اظهار نظر پیرامون مواد پیشنهادی مربوط به ماده اضطراری، ‌ پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه اتحادیه، ارائه گزارش فعالیت کمیته های مربوطه، کنترل و نظارت بر کمیته، ‌ بررسی پست های اتحادیه بین المجالس و حسابرسی است.

رئیس شورای اجرایی گروه بین المجالس ایران همچنین افزود: اعضای کمیته اجرایی ۱۵ نفر از کشورهای مختلف برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند که عضویت ایران در کمیته اجرایی آن تا اکتبر سال ۲۰۱۹ بوده که این مساله به عنوان افتخاری برای پارلمان دوره نهم است.

وی در ادامه با اشاره به اقداماتی که ایران طی یک سال گذشته در شورای اجرایی انجام داد که به این موفقیت انجامید، گفت: در اجلاس ۱۳۱ که در پاییز ۹۴ برگزار شد، طرح نامزدی جمهوری اسلامی و در پیوست مذاکرات و صورت جلسه مجمع آسیا پاسفیک، ‌نامزدی جمهوری اسلامی برای عضویت در کمیته اجرایی طرح موضوع شد و در طول یک سال گذشته دعوتنامه ها و معرفی نامه های فراوانی به روسای مجالس کشورهای مختلف از جمله ۳۱ عضو گروه آسیا پاسفیک که گروه مهم و تأثیرگذاری در بین المجالس است ارسال شد.

دستغیب در ادامه با بیان اینکه شرکت منظم در اجلاسیه ها و کمیته ها، افزایش ارتباطات مستمر و گسترش دیپلماسی پارلمانی توسط نمایندگان جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفت، ‌ یادآور شد: در اجلاس ۱۳۲ که فصل بهار در ویتنام برگزار شد، موضوع عضویت جمهوری اسلامی مجددا طرح شد و همچنین در اجلاس سران مجالس در نیویورک یکی از دستورکار مذاکرات مهمی که دکتر لاریجانی دنبال می کرد بحث عضویت کشورمان در کمیته اجرایی این اتحادیه بود که در نهایت کاظم جلالی به عنوان نماینده کشورهای آسیا پاسفیک از سهمیه جغرافیایی آسیا پاسفیک به عضویت کمیته اجرایی درآمد که تأثیر بسیار مهمی در گسترش تعاملاتی ایران خواهد داشت.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بعد از انتخاب آقای صابر حسین چودری در پاییز سال گذشته به نظر می رسد موقعیت ممتازی را کشورهای آسیا پاسفیک پیدا کردند ضمن اینکه کشورهای شرقی موقعیت ممتازی پیدا کردند که در اتحادیه بین المجالس نقش موثرتری را از خود نشان دهند.

وی با اشاره به اجلاس ۱۳۳ بین المجالس که در روزهای اخیر برگزار شد، گفت: موضوعات مهمی در این اجلاس مطرح شد که از اهم آنها مهاجرت در جهان متلاطم امروز، بحث دموکراسی در عصر دیجتیال و تهدیدها و فرصت ها، اهمیت موضوع تغییرات و دگرگونی های آب و هوایی، پدیده شوم تروریسم و بهداشت و سلامت زنان و کودکان در زمینه مهاجرت بود.

دستغیب همچنین تصریح کرد: ۳۵ رئیس مجلس، ۵۰ نایب رئیس از ۱۳۴ مجلس جهان در قالب ۷۵۰ نماینده در اجلاس ۱۳۳ حضور داشتند که در روند برگزاری این اجلاس نشست های مختلفی برگزار شد که اهم آن نشست آسیا پاسفیک پیش از آغاز اجلاس بود که طی آن جلالی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد همچنین نشست بین المجالس اسلامی، نشست مجمع مجالس آسیایی، اجلاس مجمع نمایندگان زن، ‌ جلسه توسعه پایدار و تجارت، ‌جلسه حقوق بشر، جلسه کمیته روابط سازمان ملل با اتحادیه بین المجالس، نشست ویژه مقابله با تروریسم در سطح جهانی و نشست دبیران کل مجالس که مجموعا روزهای پرکاری را برای هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران رقم زد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم در ادامه با اشاره قطعنامه و ماده اضطراری مطرح شده در این نشست، عنوان کرد: بحث موضوع آوارگان و مهاجرتی بود که در پی پدیده شوم تروریسم در منطقه صورت گرفت و کشورهای مختلف با ابراز نگرانی از اوضاع به وجود آمده در منطقه و مشکلاتی که در کشورهای سوریه، عراق، یمن و افغانستان به وجود آمده نسبت به موضوع مهاجرت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

رئیس شورای اجرایی گروه بین المجالس ایران در پایان با اشاره به فرصت به وجود آمده با عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیته اجرایی اتحادیه بین المجالس و انتخاب کاظم جلالی، خاطرنشان کرد: این عضویت می تواند فضای جدیدی را برای گسرتش تعاملات و مناسبات میان پارلمانی های کشورهای مختلف فراهم کند و وارد فاز جدید شده ایم که یکی از کارهایی که باید انجام شود اصلاح اساسنامه و فراهم آوری تمهیدات لازم برای ایجاد ظرفیت های مناسب در شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس در جمهوری اسلامی است چرا که ظرفیت مناسبی فراهم شده است که باید متناسب با آن تمهیدات لازم را در اصلاح ساختار امور بین الملل مجلس داشته باشیم.