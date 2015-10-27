کالاهای لرستان به ۲۴ کشور جهان صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفی خوانی ظهر سه شنبه در حاشیه همایش روز ملی صادرات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به سیاست گذاری که در پایان سال گذشته انجام شد برای ایجاد جهش در بحث صادرات اعلام شد میزان صادرات در سال ۹۴ باید به اندازه چهار سال گذشته باشد.

وی افزود: پیش بینی میزان صادرات محصولات لرستان در سال ۹۴ حدود ۲۸۰ میلیون دلار است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان به عملکرد شش ماهه استان در بحث صادرات اشاره کرد و بیان داشت: میزان صادرات استان طی شش ماهه اول امسال ۵۰ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۴۴ دلار بوده است.

صفی خوانی با اشاره به اینکه میزان افزایش صادرات به لحاظ ارزی طی شش ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۵ درصد بوده است اضافه کرد: در زمینه صادرات کالا از طریق گمرک لرستان و با تامین زیرساخت های گمرکی استان نسبت به سال گذشته با رشد ۴۴ درصدی مواجه بودیم.

وی تعداد کالاهای صادر شده از لرستان را حدود ۳۰ نوع برشمرد و افزود: مهمترین کالاهای صادر شده از لرستان شامل پودر کربنات کلسیم، میکروسیلیس، ظروف شیشه ای و محصولات کشاورزی بوده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه کالاهای لرستان به ۲۴ کشور هدف صادر شده، ادامه داد: بیشترین صادرات لرستان به کشورهای عراق، ترکیه و افغانستان بوده است.

صفی خوانی سهم بخش صنعت از صادرات استان در سال جاری را ۴۶ درصد خواند و افزود: در این راستا سهم بخش معدن ۳۳ درصد و سهم بخش کشاورزی استان ۲۱ درصد بوده است.