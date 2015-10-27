استقامت ملت ایران دشمنان را پای میز مذاکره کشید/عاشورا نماد بصیرت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ملک محمدی صبح سه شنبه و در جمع مردم دامغان در منزل برادران شهید مومنی از شهیدان دفاع مقدس این شهرستان با بیان اینکه توانمندی های موشکی ایران از افتخارات نیروهای مسلح ما است، بیان داشت: وجود توان دفاعی و موشکی در سایه اقتدار نیروهای مسلح، اجازه هیچ بداندیشی و توطئه سازی را به دشمنان اسلام و ایران اسلامی نمی دهد.

وی افزود: امروز نیروهای مسلح ما از توان بالایی برخوردارند و این اقتدار در حال پیشرفت، به برکت خون پاک شهدا، استقامت، صبر ملت ایران و تلاش جوانان دلاور ایران اسلامی است.

واقعه عاشورا نماد هوشیاری و بصیرت

نماینده سابق مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه استقامت ملت ایران دشمنان را به پای میز مذاکره کشید، گفت: هوشیاری و بصیرت می تواند راه نفوذ دشمن در مذاکرات هسته ای را سد کند لیکن عنایت به تذکرات رهبر فرزانه انقلاب در این راستا می تواند چاره ساز باشد.

ملک محمدی با بیان اینکه عاشورای حسینی عامل بصیرت افزایی بوده است، بیان داشت: امام حسین(ع) درس فداکاری، حمایت از ولایت و مقابله با ظلم را به ما آموخت و ما نیز باید در راه ترویج و گسترش فرهنگ حسینی بیش از گذشته تلاش کنیم.

وی افزود: ملت ایران اسلامی همواره نشان داده اند که تا خط سرخ شهادت، فداکاری می کنند و این همان راه امام حسین(ع) و شهدا است که باید برای نسل جوان تبیین شود.

شهیدان مایه مباهات جمهوری اسلامی هستند

عضو بنیاد ملی غدیر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مومنی، گفت: رهبر فرزانه انقلاب در سفر سال ۸۵ خود به شهرستان دامغان و در دیدار با خانواده معظم این سه شهید بزرگوار فرمودند، این شهیدان مایه مباهات و افتخار نظام و مردم شهرستان دامغان هستند.

ملک محمدی افزود: نسل جوان جامعه ما امروز باید بداند که هر آنچه در برهه کنونی از نظام جمهوری اسلامی ایران، الگویی برای نظام های سیاسی منطقه و حتی دنیا ساخته است، از مجاهدت های شهیدان انقلاب اسلامی است.

وی در خاتمه بیان داشت: خط خون شهیدان راه سعادت را به ما نشان می دهد و این همان درس بزرگ عاشورا برای نسل جوان جامعه است که امروز مورد انواع تهاجم ها در فضای مجازی قرار دارند.