پیشنهاد باشگاه راه آهن برای انتقال فعالیت های ورزشی به البرز

رضا گل محمدی در گفتگو با مهر اظهار کرد: باشگاه راه آهن در قالب نامه ای به استاندار البرز پیشنهاد انتقال فعالیت های خود را به این استان داده است ومهندس طهایی نیز این پیشنهاد را برای بررسی بیشتر به ما ارجاع داده اند.

وی افزود: در این نامه باشگاه راه آهن و مدیران آن مواردی را برای یک حضور موثر در ورزش البرز مطرح کرده اند که به نظرم واقع بینانه و عملیاتی است ومی توان به نتایج خوبی در جهت تحقق آن رسید.

گل محمدی با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد تجربه تلخ سایپا بار دیگر تکرار شود گفت: ما به دنبال یک توافق برد برد هستیم و امیدوارم در نهایت این همکاری به نحوی رقم بخورد که منافع البرز واین باشگاه ریشه دار ورزش کشور دیده شود.

مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز از بررسی این پیشنهاد در جلسه روز چهارشنبه شورای عالی ورزش استان خبر داد و گفت: در این نشست که با حضور مسئولان ارشد استان و دستگاه های مختلف مرتبط با ورزش برگزار می شود تلاش می کنیم به جمع بندی نهایی برای اجرایی شدن این پیشنهاد برسیم.

وی با اشاره به اینکه استان البرز ظرفیت های خوبی برای نقش آفرینی بیشتر در ورزش کشور دارد گفت: مزیت های استان البرز به گونه ای است که رغبت و تمایل زیادی از سوی باشگاه های مختلف برای حضور در آن وجود دارد و امیدوارم این تمایل باشگاه راه آهن به حضور در البرز در نهایت موجب توسعه و پویایی بیشتر ورزش غنی البرز شود.

تزریق ۳۰ درصد اعتبارات عمرانی ورزش البرز

گل محمدی در بخشی دیگر از صحبت های خود از تزریق ۳۰ درصد اعتبارات مصوب عمرانی ورزش البرز در هفته گذشته خبرداد و گفت: برای سال ۹۴ نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی از منابع استانی و ملی برای تکمیل طرح های نیمه تمام تخصیص داده شده است و امیدوارم تا پایان امسال با تامین اعتبار مذکور بخش زیادی از پروژه های عمرانی ورزش البرز به سرانجام خوبی برسد.

وی در پایان افزود: با ورود پروژه های جدید در حال احداث به چرخه بهره برداری محرومیت های البرز از حیث سرانه های ورزشی کاهش پیدا می کند و خدمات دهی به جمعیت جوان استان شکل بهتری خواهد یافت.