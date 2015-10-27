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۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۴۰

معاون بنیاد مسکن قم به مهر خبر داد:

طرح هادی برای تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار قم تهیه شده است

طرح هادی برای تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار قم تهیه شده است

قم - معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان قم از تهیه طرح هادی برای تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار این استان خبر داد.

ولی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهیه طرح هادی برای تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار در قم اظهار داشت: طرح هادی برای ۱۳۰ روستای بالای ۲۰ خانوار تهیه شده است.

وی با بیان اینکه طرح هادی در یک افق ده ساله بازنگری می‌شود، افزود: طرح هادی در ۶ روستای قم طی سال جاری مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: در ۲۸ روستای قم طی امسال بهسازی معابر انجام می‌گیرد به این صورت که خیابان‌های اصلی انتخاب شده و جدول گذاری و آسفالت می‌شوند.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان قم گفت: تاکنون طرح هادی در ۱۱۷ روستای قم در فازهای مختلف اجرایی شده است.

وی افزود: ساخت و سازها در روستاها باید بر اساس ضوابط طرح هادی انجام گیرد و در صورت تخلف پس از گزارش دهیار برخورد لازم انجام می‌گیرد.

کد مطلب 2951278

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