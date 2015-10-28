تلاش برای کاهش انصراف یا انفصال طلاب از حوزه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم اندیشی اعضای کمیسیون آموزشی انظباطی مدارس و اعضای کمسیون آموزش(بدوی و خاص) و کمیسیون انظباطی مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان در سالن کنفرانس این مرکز برگزار شد.
در ابتدای جلسه حجتالاسلام باطنی جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان گفت: اگر برخی از اقدامات پیشگیری کننده در سطح مدارس اجرا شود از حجم پروندههای کمیسیونها کاسته خواهد شد و جلوی خساراتی که ناشی از انصراف و انفصال طلاب است تا حدود زیادی گرفته خواهد شد.
حجتالاسلام محسن جلالی معاون آموزش و پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان نیز ضمن ارائه آمار طلاب انصرافی و انفصالی مدارس مختلف شهر اصفهان، خواستار هماهنگی بیشتر و وحدت رویه کمیسیونها شده و هم اندیشی پیرامون شرایط مشروطی و اخراجی را به عنوان یکی از موضوعات این جلسه مطرح کرد.
دیگر سخنران این جلسه حجتالاسلام مومنی معاون تهذیب و تبلیغ مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان بود که تعلل و تغافل را در بحث کمیسیونها جایز ندانست و وحدت رویه کمیسیونها را مورد تاکید قرار داد.
وی همچنین استفاده از پتانسیل مشاوران و هادیان اخلاقی مدارس را برای کم شدن حجم پروندههای کمیسیون راهگشا دانست.
در ادامه حجتالاسلام داستانی مسئول دفتر تحقیق مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان گفت: امید است جریان حوزه به سمتی حرکت کند که برای انصراف یا انفصال طلاب کمیسیونی تشکیل نشود.
وی داشتن اطلاعات کافی در مورد طلابی که پرونده آنها در کمیسیون طرح میشود را مقدمه اصلی تشکیل کمیسیون دانست که مدارس در این زمینه نقش تعیین کنندهای دارند.
انعکاس مشکلات کوچک و بزرگ رخ داده در مدارس و مکتوب کردن آنها توسط مسئولان مدارس از خواستههای مهم مسئول دفتر تحقیق مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان بود.
سپس حجتالاسلام بیگوند دبیر کمیسیون آموزش مرکز مدیریت حوزه نکاتی را در مورد تشکیل کمیسیونهای بدوی و خاص ارائه کرد.
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