به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر سه شنبه در جلسه حفاظت از منابع آب شهرستان خرم آباد اظهارداشت: کشور ایران جزو کشورهای خشک و نیمه خشک جهان محسوب شده که با بحران آب مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه سرانه منابع آب طی سالیان اخیر به شدت کاهش یافته و به مرز بحران رسیده است، عنوان کرد: همین کاهش باعث شده که طی سالیان اخیر شاهد کشمکش های زیادی در جامعه به ویژه جامعه کشاورزی باشیم.

لزوم کنترل برداشت های بی رویه از منابع آبی

فرماندار خرم آباد تغییرات آب و هوایی و کاهش بارش نزولات آسمانی را دلیل دیگر کاهش منابع آب دانست و ادامه داد: سوء مدیریت در مصرف آب به ویژه در بخش تولید نیز یکی از عوامل مهم کاهش آب است.

خجسته پور تصریح کرد: بهره برداری بیش از ظرفیت منابع زیرزمینی با وجود چاه های غیرمجاز و اضافه برداشت از چاه های مجاز، برداشت های غیرمجاز از آب های سطحی با الگوی کشت نامناسب، لوله کشی فرسوده و فقر فرهنگی مصرف کنندگان که عدم جدی گرفتن صرفه جویی را در پی دارد از جمله دلایل کاهش آب است.

وی با اشاره به اینکه برداشت از آب های زیرزمینی و سطح کاهش آنها باید کنترل شود، افزود: فرهنگ سازی و آگاهی رسانی به مردم به خصوص کشاورزان در زمینه حفاظت کمی و کیفی از منابع آب بسیار مهم است که جهادکشاورزی باید انجام دهد و نظارت آن بر عهده بخشداران و دهیاران خواهد بود.

لزوم جلوگیری از آبیاری فضای سبز خرم آباد با آب شرب

فرماندار خرم آباد بر جداسازی شبکه آب شرب از سایر مصارف تاکید کرد و بیان داشت: شهرداری باید برای آبیاری فضای سبز از آب های غیرمتعارف و پس آب ها استفاده کند همچنین به دلیل اینکه بسیاری از گیاهان فضای سبز آبدوست هستند در این مورد می توانیم از استانهای کویری الگو بگیریم.

خجسته پور با بیان اینکه باید بسترهای انتقال آب شرب و کشاورزی بازسازی و نوسازی شوند، یادآور شد: چاه های غیرمجاز سطح شهرستان خرم آباد بدون هیچ گونه اغماز و چشم پوشی باید پر شوند.

وی با اشاره به اینکه چاه های صنعتی که مصارف کشاورزی دارند باید با دستور قضایی پلمپ شوند، عنوان کرد: چاه های کشاورزی شهرستان باید از این پس از کنتور هوشمند استفاده کنند.

فرماندار خرم آباد ادامه داد: جهادکشاورزی از اکنون که فصل کشت شروع شده الگوی کشت متناسب با هر منطقه ای را توسط بخشداران و دهیاران به کشاورزان اعلام کند.

معضل کشاورزان مهاجر در خرم آباد

خجسته پور با بیان اینکه کشاورزان مهاجر غاصبان مهاجر هستند تصریح کرد: کشاورزان باید توجیه شوند که زمین های خود را به آنها اجاره ندهند اگر هم اجاره دادند اجاره منابع آبی ممنوع شود که خود به خود انگیزه ای برای اجاره زمین نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه بهره برداری ازمنابع آبی صرفا در اراضی تحت پوشش باید باشد، افزود: بخشداران درترغیب روستاییان برای قرار گرفتن تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی تلاش کنند چراکه با تحت پوشش قرار گرفتن نمی توانند از آب شرب استفاده نابه جا داشته باشند.

فرماندار خرم آباد بر جلوگیری از پمپاژ بی رویه روان آبها و روخانه ها تاکید کرد و بیان داشت: همه ادارات به خصوص امور آب، جهاد کشاورزی، آبفا و آبفار باید نمایندگان حقوقی خود را فعال کنند.

خجسته پور با بیان اینکه این جلسه باید برای ارائه گزارش دستگاه های مختلف مستمر و ماهانه برگزار شود، خاطرنشان کرد: بخشداران باید بر اجرای مصوبات درسطح روستاها نظارت داشته باشند چراکه مصوبات این جلسه بسیار مهم هستند.