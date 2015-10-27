امکان شخصی سازی بسته های اینترنت موبایل فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از این پس مشترکان ایرانسل میتوانند علاوه بر افزایش اعتبار مکالمه از امکان دریافت بستههای اینترنت همراه شخصیسازی شده ویژه هر مشترک با ارسال پیامک به ۴۴۴۴ و یا شمارهگیری کد #۴۴۴۴* نیز بهرهمند شوند.
در این امکان جدید، همچون گذشته نتیجه شمارهگیری برای هر فرد متفاوت خواهد بود و هر یک از مشترکان بسته شخصیسازی شده ویژه خود را برای استفاده از اینترنت همراه نسل سوم و چهارم ایرانسل دریافت خواهد کرد.
مشترکان ایرانسل میتوانند همزمان با طرح کدشگفتیها، دیگر طرحهای تخفیفی و تشویقی ایرانسل را نیز فعال کنند. اطلاع از باقیمانده اعتبار این طرح با شمارهگیری کد *۴۴۴۴*۱۴۱# امکانپذیر است.
براساس این گزارش، ایرانسل در حال حاضر بیش از ۵۵۰ شهر از ۳۱ استان کشور را تحت پوشش شبکه ۳G و بیش از ۱۱۰ شهر را تحت پوشش خدمات ۴G/LTE قرار داده است.
مشترکان برای اتصال به شبکه نسل چهارم ایرانسل لازم است ضمن استفاده از گوشی با قابلیت پشتیبانی از این شبکه، نسبت به اعمال تنظیمات لازم و حضور در مناطق تحت پوشش اقدام کرده و نیز سیمکارت ایرانسل خود را به یوسیم تغییر دهند و یا سیمکارت جدید یوسیم خریداری کنند.
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